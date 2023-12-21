سلطنة عُمان تؤكد وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطينى فى نضاله وقضيته العادلة

أكدت سلطنة عُمان وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله وقضيته العادلة، وطالبت بنظام عالمي يتشكل على أسس ومعايير المساواة وحماية الشعوب.

جاء ذلك في كلمة سلطنة عُمان في الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، التي تحمل عنوان "الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة".

الدورة الاستثنائية الطارئة

وقال السكرتير أول المهندس إسماعيل بن مرهون العبري، عضو وفد سلطنة عمان الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك: إن عقد هذه الدورة الاستثنائية الطارئة لهو تعبير جماعي حي رافض للعقاب الجماعي والتطهير العرقي ضد شعب بأكمله، بما يسمح بتنفيذ مخططات عنصرية قلّما شهدناها منذ الحرب العالمية الثانية.

منح إسرائيل الضوء الأخضر لتتمادى فى جرائمها

وأضاف العبري: لن ينسى العالم والشعوب المحبة للسلام منح إسرائيل الضوء الأخضر لتتمادى في جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، ونؤكد أن مشروع الإبادة الجماعية والتطهير العرقي مرفوض، ونحمّل إسرائيل بوصفها سلطة الاحتلال ومن يساندها في تنفيذ هذه الجريمة المسئولية الكاملة، وهذا العدوان الغاشم الذي يتسبب في إسقاط الشرعية عن مجلس الأمن ودوره في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.

وفد سلطنة عُمان الدائم لدى الأمم المتحدة

وأشار عضو وفد سلطنة عُمان الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك إلى سعي البعض إلى إخفات صوت فلسطين، مبينًا أنه في ظل ذلك تحول العالم أجمع صادحًا بصوت فلسطين، وتيقن أن الإرهاب هو ما تمارسه إسرائيل أمام أسماع وأنظار العالم.

وزارة الصحة فى غزة

استشهد ثلاثة جرحى في مستشفى الشفاء بمدينة غزة، اليوم الخميس، بسبب نقص الإمدادات الطبية، وسط تواصل الغارات الإسرائيلية على شمال ووسط القطاع المحاصر.

وأفادت وزراة الصحة في غزة بأن مئات الجرحى يفارقون الحياة نتيجة انعدام الخدمة الصحية في مجمع الشفاء ومستشفيات شمال غزة، مؤكدة أن الوضع في مستشفى الشفاء أكثر من كارثي نتيجة عدم توافر المياه ونقص الطاقم الطبي واستمرار نزوح السكان نحو المستشفى.

وقد ضربت طائرة إسرائيلية من طراز "أباتشي" النيران في مختلف الأماكن المحيطة بمجمع الشفاء الطبي.

يذكر أن عدد الشهداء ارتفع في القطاع منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر الماضي إلى ما لا يقل عن 20 ألف شهيد، بينهم 8000 طفل و6200 امرأة، فيما بلغ عدد الجرحى 52600، في حصيلة غير نهائية.