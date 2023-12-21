"الصحة العالمية": لا دليل على استخدام الفصائل الفلسطينية المستشفيات لأغراض عسكرية

نفت منظمة الصحة العالمية، ادعاءات الاحتلال الإسرائيلي باستخدام الفصائل الفلسطينية المستشفيات لأغراض عسكرية.

وأشارت منظمة الصحة العالمية - وفقًا لما نقلته فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، إلى أن وفد المنظمة لم ير أي دليل على استخدام الفصائل الفلسطينية المستشفيات لأغراض عسكرية.

وفي سياق متصل، حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، اليوم، من أن أطفال قطاع غزة يفتقرون لـ90% من حاجتهم للمياه، مشيرةً إلى أن نصف مرافق المياه والصرف الصحي دُمرت أو تضررت جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت "اليونيسف" في بيان: "أطفال غزة يفتقرون لـ90% من المياه التي يحتاجونها عادة"، مشيرةً إلى أن نقص المياه النظيفة في القطاع يزيد من خطر الإصابة بالأمراض المنقولة مثل الكوليرا والإسهال المزمن، حسب سبوتنيك.

ولفتت إلى أن عدد حالات الإسهال بين أطفال القطاع دون سن الخامسة يزيد بنحو 20 مرة عن المتوسط ​​الشهري.

وأوضحت المنظمة أن الحد الأدنى من كمية المياه اللازمة للفرد في حالات الطوارئ 15 لترًا، في حين يحصل الطفل في غزة على لترين فقط يوميًا.