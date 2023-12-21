الخميس 21 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جانتس: لن نقبل تهديد حزب الله ضد السكان الإسرائيليين فى الشمال

بيني جانتس
بيني جانتس

قال عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس، إن إسرائيل لن تقبل تهديد حزب الله اللبناني ضد سكان شمال البلاد، مشيرًا إلى الجهود الواسعة التي تبذلها إسرائيل لحماية سكان الشمال وضمان عودتهم إلى منازلهم، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية.

 مناقشة مسألة إعادة الإسرائيليين النازحين لمنازلهم في منطقة الشمال قرب لبنان

وكان مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، قد أصدر بيانًا، قال فيه إنه تمت مناقشة مسألة إعادة الإسرائيليين النازحين لمنازلهم في منطقة الشمال قرب لبنان، مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان وذلك حسبما نقلت وكالة الأنباء رويترز.

ونزح عدد كبير من الإسرائيليين من منطقة الشمال قرب الحدود اللبنانية، وسط اشتعال الصراع بين حزب الله اللبناني والجيش الإسرائيلي مع تبادل عشرات القذائف والصواريخ بشكل يومي بين الجانبين.

جانتس إسرائيل حزب الله اللبناني وزير الدفاع الإسرائيلي الإسرائيليين

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