استشهاد مسنة وإصابة زوجها بقصف مدفعى إسرائيلى على جنوب لبنان

استُشهدت مواطنة لبنانية وأصيب زوجها بجروح، اليوم الخميس، جراء تعرض منزلهما لقصف مدفعي إسرائيلي في بلدة مارون الراس بجنوب لبنان.

وذكرت وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية أن المدفعية الإسرائيلية استهدفت الأحياء السكنية في بلدة مارون الراس الحدودية، ما أدى إلى استشهاد المسنة نهاد مهنا، وإصابة زوجها ماجد مهنا، وهما في العقد الثامن من عمرهما.

قصف مدفعي إسرائيلي على بلدات يارون ومارون الراس وعيترون وعيتا الشعب

وأشارت إلى أنه منذ ساعات الصباح تتعرض أطراف بلدات يارون ومارون الراس وعيترون وعيتا الشعب في قضاء بنت جبيل، لقصف مدفعي إسرائيلي، فيما أغارت طائرات الاحتلال بثلاثة صواريخ على بلدة كفر كلا.

ولفتت إلى أن جيش الاحتلال أطلق قنابل حارقة على أحراج جبل اللبونة والعلام وعلما الشعب، كما ألقى القنابل المضيئة فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط، وصولًا إلى مشارف مدينة صور.

اليونيسف: أطفال قطاع غزة يفتقرون لـ90% من حاجتهم للمياه

في سياق آخر، حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، الليلة الماضية، من أن أطفال قطاع غزة يفتقرون لـ90% من حاجتهم للمياه.

وقالت "اليونيسف"، في بيان عبر موقعها الرسمي: أطفال غزة يفتقرون لـ90 بالمائة من المياه التي يحتاجونها عادة، مشيرةً إلى أن نقص المياه النظيفة في القطاع يزيد من خطر الإصابة بالأمراض المنقولة مثل الكوليرا والإسهال.

ولفتت إلى أن عدد حالات الإسهال بين أطفال القطاع دون سن الخامسة يزيد بنحو 20 مرة عن المتوسط الشهري.

وأوضحت المنظمة أن الحد الأدنى من كمية المياه اللازمة للفرد في حالات الطوارئ 15 لترًا، في حين يحصل الطفل في غزة على لترين فقط يوميًا.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 20 ألف شهيد، بينهم 8000 طفل و6200 امرأة، فيما بلغ عدد الجرحى 52600، في حصيلة غير نهائية.