الخميس 21 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بسبب الخوف من الهجمات.. الاحتلال يقرر إغلاق المستوطنات على الحدود مع لبنان

الاحتلال
الاحتلال

كشفت وسائل إعلام عبرية، أن المجلس الإقليمي للمستوطنات في الجليل الأعلى شمال فلسطين المحتلة عام 48، قرر صباح اليوم الخميس إغلاق أبواب المستوطنات على طول الحدود مع لبنان بأكملها، وكذلك الطرق في المنطقة حتى إشعار آخر.

 مخاوف من قيام حزب الله بإطلاق صواريخ ردا على هجمات الجيش الإسرائيلي على أهداف للحزب

وقال موقع "0404" الإسرائيلي،" إن هذا القرار جاء بعد تقييم واسع للوضع من قبل الجيش، وفي ظل مخاوف من قيام حزب الله بإطلاق صواريخ ردا على هجمات الجيش الإسرائيلي على أهداف للحزب، مشيرا إلى أن القرار يتضمن منع الدخول والخروج من هذه المستوطنات حتى إشعار آخر، كما طلب من المستوطنين داخل هذه المستوطنات بتقليل حركتهم داخلها.

 

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رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان: يجب محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الإسرائيلية بغزة

ويشهد جنوب لبنان منذ الـ8 من أكتوبر الماضي، تبادلا شبه يومي لإطلاق النار، بين "حزب الله" اللبناني بالتعاون مع كتائب "القسام -لبنان" الجناح العسكري لحركة "حماس"، و"سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي تزامنا مع عدوان الأخير على قطاع غزة، في أكبر مواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي منذ حرب عام 2006 بين الجانبين.

الاحتلال الإسرائيلي أمر بالإخلاء الفوري لمنطقة تغطي حوالي 20% من مساحة مدينة خان يونس

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية «أوتشا» في تقرير، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أمر بالإخلاء الفوري لمنطقة تغطي حوالي 20% من مساحة مدينة خان يونس، مشيرا إلى أن حجم عمليات النزوح التي ستنجم عن أمر الإخلاء ليس واضحا.

وهذه ليست المرة الأولى التي يجبر الاحتلال الفلسطينيين على النزوح في عديد المناطق بقطاع غزة، فمنذ بداية العدوان في السابع من شهر أكتوبر الماضي، نزح أكثر من مليون ونصف المليون من المواطنين من شمال قطاع غزة والمدينة وحتى وسطها إلى الجنوب، تحديدا في خان يونس ورفح، بحجة أنها أماكن آمنة من أي استهداف، إلا أن القصف المتواصل طال هاتين المدنيتين، وخلّف آلاف الشهداء والجرحى.

شمال فلسطين المحتلة عام 48 لبنان الفلسطينيين المستوطنات

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