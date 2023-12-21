الخميس 21 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

1 مقابل 10.. تفاصيل جديدة فى مفاوضات الهدنة فى غزة

إسرائيل وحماس
إسرائيل وحماس

ناقش مسئولون مصريون المفاوضات بين إسرائيل وحماس بشأن إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفقا لما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

الحرب فى غزة 

ووفقا للصحيفة، ونقلا عن مصادرها الخاصة، فإن مبدأ إطلاق سراح محتجز إسرائيلي  مقابل 10 أسرى فلسطينيين لا يزال مطروحا على الطاولة. 

وأضافت المصادر: إن إسرائيل تريد رؤية مطالب حماس- بما في ذلك أسماء السجناء الذين تريد الحركة إطلاق سراحهم كجزء من الصفقة- قبل إعطاء الموافقة النهائية على هذه الخطوة. 

ووفقا للصحيفة، فقد طلبت القاهرة من حماس تحديث الوضع فيما يتعلق بالرهائن الأربعين الذين تريد إسرائيل إطلاق سراحهم أولًا، بمن فيهم النساء وكبار السن والعجزة.

وتابعت أن وسطاء أمريكيين أبلغوا قطر بأنهم يضغطون على إسرائيل من أجل هدنة أطول من الهدنة التي استمرت أسبوعًا، والتي حدثت في نهاية نوفمبر، بما في ذلك تبادل الأسرى والرهائن ودخول كميات كبيرة من المساعدات.

تفاصيل وقف إطلاق النار فى غزة

وتجري مفاوضات إطلاق سراح المحتجزين لدى حماس واتفاق وقف إطلاق النار في غزة، على قدم وساق، وسط تمسك إسرائيل بإطلاق سراح جميع النساء والرجال العجزة المتبقين بين الرهائن.

مفاوضات إطلاق المحتجزين 

ووفقا لما نقلته وكالة "رويترز"، فقد قالت الولايات المتحدة إن مفاوضات "جادة للغاية" تجري بشأن وقف جديد لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المزيد من الرهائن الإسرائيليين، لكن احتمالات التوصل إلى اتفاق لا تزال غير مؤكدة، مع إصرار حماس على أنها لن تناقش أي شيء أقل من نهاية كاملة للهجوم الإسرائيلي على القطاع الفلسطيني.

وزار زعيم حماس "إسماعيل هنية" مصر، أمس الأربعاء، للمرة الأولى منذ أكثر من شهر لإجراء محادثات مع المسئولين المصريين الذين يسعون للتوسط في هدنة أخرى.

وقال مصدر مطلع على المفاوضات إن المبعوثين يناقشون بشكل مكثف أيا من الرهائن الذين ما زالوا محتجزين لدى نشطاء إسلاميين فلسطينيين في غزة يمكن إطلاق سراحهم في هدنة جديدة، وأي سجناء فلسطينيين قد تطلق إسرائيل سراحهم في المقابل.

وقالت حركة الجهاد الإسلامي إن زعيمها سيزور مصر في الأيام المقبلة أيضا لبحث نهاية محتملة للصراع.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، جون كيربي، للصحفيين على متن طائرة الرئاسة يوم الأربعاء: "إن هذه مناقشات ومفاوضات جادة للغاية، ونأمل أن تؤدي إلى نتيجة ما".

 

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