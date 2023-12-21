الخميس 21 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": صفارات الإنذار تدوي في مستوطنة نيريم بغلاف غزة

صفارات الإنذار
صفارات الإنذار

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بأن صفارات الإنذار تدوي في مستوطنة نيريم بغلاف قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة "حماس"، عن قصف مستوطنة نيريم بغلاف غزة بمنظومة "رجوم" الصاروخية، وفقًا لفضائية "الغد" في نبأ عاجل.

وأكدت كتائب القسام، منذ قليل، قضاءها على عدد من جنود قوات الاحتلال الإسرائيلي من مسافة صفر في منطقة الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة، بجانب استهداف 5 دبابات للاحتلال و5 ناقلات جند في محور شرق غزة بقذائف الياسين 105.

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