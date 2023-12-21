الخميس 21 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان: يجب محاسبة المسئولين عن الانتهاكات الإسرائيلية بغزة

الدكتور هيثم أبو
الدكتور هيثم أبو سعيد

أكد الدكتور هيثم أبوسعيد، رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، أن جيش الاحتلال يواصل عدوانه على قطاع غزة  بقرارات حكومة نتنياهو.

وأضاف رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، خلال مداخلة هاتفية لفضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الخميس، أن المنظمات الأممية والقوانين الدولية باتت على المحك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي دون أي محاسبة، مطالبًا بضرورة محاسبة المسئولين عن الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة.

جيش الاحتلال يواصل انتهاك المواثيق الأممية والقوانين الدولية

ولفت رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، إلى بحث إسرائيل، عن مخرج لائق على المستوى الشعبي حتى يستفيد منه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ذاكرًا أن جيش الاحتلال يواصل انتهاك المواثيق الأممية والقوانين الدولية.

وقصفت زوارق الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، وبشكل عنيف ومكثف شاطئ بحر مدينتي رفح وخان يونس في قطاع غزة.

جيش الاحتلال الاحتلال غزة

مواد متعلقة

وزير الدفاع الأمريكى يزور حاملة الطائرات "جيرالد فورد" فى شرق المتوسط

إخلاء مركز جباليا الطبي شمال غزة لكثافة قصف الاحتلال لمحيطه

"القاهرة الإخبارية": 6 شاحنات وقود تدخل قطاع غزة عبر معبر رفح

"القاهرة الإخبارية": وصول 70 شاحنة مساعدات إنسانية لغزة عبر معبر رفح

لافروف: العنف فى غزة غير مسبوق ويجب إيصال المساعدات الإنسانية فورًا

أبوالغيط: الاحتلال هو ما أدى للصراع الفلسطينى الإسرائيلى

أعراض المتحور الجديد من فيروس كورونا؟.. أستاذ أمراض صدرية توضح

الهلال الأحمر الفلسطينى: تنسيق يومى مع مصر لإدخال المساعدات إلى غزة

الأكثر قراءة

في أحضان راقصة.. كواليس القبض على نهى الدكر إمبراطورة كباريهات الهرم

توقيع صفقة بيع فنادق تاريخية في 4 محافظات بالشراكة مع تحالف استثماري.. غدًا

تفاصيل خطط "مصر للبترول" لتحسين الخدمات البترولية في طنطا برعاية "الملا"

محمد حماقى يحيى الحفل الختامى لبطولة كأس السوبر المصرى بالإمارات

زلزال "النيران الصديقة".. الاحتلال يبحث عن مخرج من "ورطة" قتل المحتجزين

تفاصيل جولة وزير البترول للمنطقة الجغرافية ومصافى التكرير بطنطا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. فدوى كمال عبد الرحمن

ماريو وأبوالعباس: إشراقات أنوار القلوب فى رواية ريم بسيونى

مدحت بشاى

التربية الفنية ودنيا المبدع الصغير

محمد العسيري

يونس.. الفيلم الذى لا نعرفه

ماجد حبته

حارس «الازدهار» البحرى!

أحمد بهاء الدين شعبان

٧ أكتوبر ٢٠٢٣.. جردة أولية لحسابات المكسب والخسارة! «2»

إبراهيم عبدالفتاح

شرفة لبنى «1»

د. خالد بارود

زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

بسنت حسن

الولاية الثالثة للجمهورية الجديدة

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 23 فلسطينيًا من الضفة بينهم ثلاثة أطفال

استشهاد مدير "كرم أبوسالم" إثر قصف من جيش الاحتلال للمعبر

اليوم الـ76 للعدوان.. عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال على غزة