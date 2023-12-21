رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان: يجب محاسبة المسئولين عن الانتهاكات الإسرائيلية بغزة

أكد الدكتور هيثم أبوسعيد، رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، أن جيش الاحتلال يواصل عدوانه على قطاع غزة بقرارات حكومة نتنياهو.

وأضاف رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، خلال مداخلة هاتفية لفضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الخميس، أن المنظمات الأممية والقوانين الدولية باتت على المحك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي دون أي محاسبة، مطالبًا بضرورة محاسبة المسئولين عن الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة.

جيش الاحتلال يواصل انتهاك المواثيق الأممية والقوانين الدولية

ولفت رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، إلى بحث إسرائيل، عن مخرج لائق على المستوى الشعبي حتى يستفيد منه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ذاكرًا أن جيش الاحتلال يواصل انتهاك المواثيق الأممية والقوانين الدولية.

وقصفت زوارق الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، وبشكل عنيف ومكثف شاطئ بحر مدينتي رفح وخان يونس في قطاع غزة.