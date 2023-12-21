سفير عُمان بالقاهرة يهنئ الرئيس السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية

هنأ السفير عبد الله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عُمان المعتمد لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، الرئيس عبد الفتاح السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

وقال السفير الرحبي": يسرني أن أتقدم بالتهنئة والتبريكات للرئيس عبد الفتاح السيسي على فوزه بالانتخابات الرئاسية، متمنين له الصحة والسلامة والعمر المديد، وتتحقق على يديه طموحات الشعب المصري الشقيق، لمزيد من الإنجازات والتي بدأها الرئيس السيسي منذ أن تولى المسؤولية في مصر، وهي ماثلة اليوم أمام الجميع، والتي نعدها نحن أبناء عُمان إضافة لنا جميعًا نفتخر ونعتز بها".

العلاقات بين عُمان ومصر

وأعرب السفير الرحبي عن تطلعه نحو المزيد من التقدم والازدهار، ولعلاقات البلدين الشقيقين، عُمان ومصر، مزيدًا من التطور والنماء في ظل قيادتي البلدين الشقيقين جلالة السلطان هيثم بن طارق وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي حفظهما الله وسدد في طريق الخير خطاهم.

الرئيس عبد الفتاح السيسي

وفاز الرئيس عبد الفتاح السيسي، بولاية رئاسية ثالثة بنسبة 89.6% من الأصوات، حسب ما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات.

وذكرت الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية بلغت 66.8% من الأصوات، وحصل السيسي على عدد 39 مليونا 702 ألف 451 صوتًا، أي 89.6% من إجمالي الأصوات الصحيحة.

الهيئة الوطنية للانتخابات

وجرت الانتخابات على مدار ثلاثة أيام في الفترة من العاشر إلى الثاني عشر من ديسمبر.

وتسلمت الهيئة الوطنية للانتخابات جميع نتائج المحافظات عقب انتهاء الفرز وفتحت باب الطعن على قرارات اللجان العامة يوم الخميس الماضي، وأعلنت عدم تلقيها أية طعون من المرشحين على نتائج اللجان العامة.

وقام الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية بمراجعة نتائج الفرز في الداخل، وضم لها نتائج فرز الخارج وعرضها بشكل مجمع على مجلس إدارة الهيئة الوطنية التي اعتمدت النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية.