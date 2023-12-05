وزير خارجية سلطنة عُمان: لا سلام دون إنهاء الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية

أكّد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية بسلطنة عُمان، أنه لا يمكن على الإطلاق تحقيق الأمن والاستقرار إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وفقًا لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، تحقيقًا للعدالة وما يُمليه الضمير الإنساني وكافة القيم والأخلاق الدينية والإنسانية.

جاء ذلك خلال لقائه مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، في طهران، حيث تباحثا التطورات التي يشهدها قطاع غزة والجهود الإنسانية والسياسية المبذولة لدخول الاحتياجات المعيشية والإغاثية إلى القطاع، وفكّ الحصار ووقف التصعيد والاعتداءات العدوانية الإسرائيلية الغاشمة، مؤكدين على الموقف الثابث المتضامن بقوة مع عدالة القضية الفلسطينية.

وعقب اللقاء أكَّد بدر بن حمد البوسعيدي لوسائل الإعلام الإيرانية أنَّ العلاقات العُمانية الإيرانية تنمو بوتيرة جيدة وعلى أُسس: حُسنِ الجوار والثقة المتبادلة والقِيَم الأخوية والدينية السمحة وبما يعود بالمنافع على البلدين والشَّعبين الصديقين، مؤكدًا أهمية التشاور المستمر والبنَّاء بين البلدين كوسيلة فعالة لتعزيز التفاهم المتبادل لمواجهة التحدّيات الإقليمية.

كما أكَّد وزير الخارجية العُماني على ضرورة مواصلة كافة الجهود الدبلوماسية والسياسية، مع تكثيف المطالبات للمجتمع الدولي للقيام بمسؤولياته لوقف هذه الحرب واستعادة السلم والأمن، والاحتكام إلى قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ورفع الحصار الظالم عن قطاع غزَّة وبقية الأراضي الفلسطينية وإغاثة السكان بكافة احتياجاتهم المعيشية والعلاجية.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

وفي وقت سابق، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنّ بلاده كانت تأمل في أن تكون الهدنة الإنسانية في غزة دائمة لكن هذا لم يتحقق.

وأضاف خلال مشاركته كضيف شرف في القمة الخليجية التي عقدت في العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يخاطر بمستقبل المنطقة برمتها من أجل حساباته السياسية الداخلية.

وأكد أنّ استشهاد 17 ألف فلسطيني بريء هي جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، مشددًا على ضرورة محاسبة إسرائيل على هذه الأفعال.

وأوضح أن بلاده قدّمت مساعدات إنسانية لغزة على متن 12 طائرة وسفينتين عبر مصر، لافتا إلى وصول عدد من الأطفال من مرضى السرطان إلى بلاده لتلقي العلاج.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت 15 ألفا و899 شهيدا فلسطينيا، وأكثر من 42 ألف جريح.