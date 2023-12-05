الجهاد الإسلامى: استهداف الاحتلال للمستشفيات وقطع الاتصالات هدفه قتل أكبر عدد من شعبنا

أعلنت حركة الجهاد الإسلامي، اليوم الثلاثاء، عن أن جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة ستزيد من إصرار الشعب الفلسطيني على التمسك بأرضه والدفاع عن نفسه وحماية مقدساته وكنس الاحتلال.

وأكدت الجهاد الإسلامي في بيان لها اليوم، أن العدوان الذي يشنه جيش الاحتلال في الضفة جزء من حرب الإبادة والتطهير العرقي في إطار مخطط إفراغ الأرض الفلسطينية من أهلها.

وأدانت حركة الجهاد الإسلامي بشدة الصمت العربي المريب أمام حمام الدم الذي يشاهده العالم أجمع، داعية إلى التحرك الشعبي بكل الوسائل والسبل.

وأكدت الجهاد الإسلامي أن استهداف الاحتلال للمستشفيات وقطع الاتصالات عن القطاع هدفه قتل أكبر عدد ممكن من أبناء الشعب الفلسطيني.

تصريحات البيت الأبيض

وقالت الحركة إن تصريحات المسئولين في البيت الأبيض حول المناطق الآمنة هى كذب وتوفير غطاء للإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال.

وتابعت حركة الجهاد الإسلامي "إننا في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين لن نتوانى عن الدفاع عن شعبنا وحقنا في أرضنا وحمام الدم الذي يرتكبه العدو لن يحقق له النصر في الميدان ولن يمنع عنه الهزيمة".

لا يوجد مكان آمن فى غزة

وفي هذا السياق، قال المفوض العام لوكالة غوث، اليوم الثلاثاء، إنه لا صحة للادعاءات بأنهم يخططون لفتح مخيمات جديدة في رفح، متابعا "لا يوجد مكان آمن في غزة، سواء في الجنوب أو الجنوب الغربي، سواء في رفح أو في أي مكان مما يطلق عليه من جانب واحد عبارة المنطقة الآمنة، داعيا إلى وقف إطلاق نار إنساني".

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، منذ فجر اليوم الثلاثاء، قصفًا عنيفًا على مناطق متفرقة في خان يونس جنوب قطاع غزة.