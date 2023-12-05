الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

منظمات دولية: مستشفيات غزة أصبحت ساحات حرب.. ولا توجد مناطق آمنة بالقطاع

غزة
غزة

أكد المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، الثلاثاء، أن هناك ظروفًا صعبة جدًا في تقديم المساعدات داخل قطاع غزة.

وأضاف المتحدث باسم اليونيسف، في تصريحات صحفية اليوم، أن كثافة القصف الإسرائيلي تعيق تقديم المساعدات الإنسانية داخل غزة، مشيرًا إلى أن هناك انعدامًا للمياه النظيفة والغذاء.

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وأوضح أن المستشفيات بقطاع غزة أصبحت ساحات حرب وميادين معارك.

وكالة غوث: لا يوجد مكان آمن في غزة  

فيما قال المفوض العام لوكالة غوث إنه لا صحة للادعاءات بأنهم يخططون لفتح مخيمات جديدة في رفح، متابعًا: "لا يوجد مكان آمن في غزة، سواء في الجنوب أو الجنوب الغربي، سواء في رفح أو في أي مكان مما يطلق عليه من جانب واحد عبارة المنطقة الآمنة"، داعيًا إلى وقف إطلاق نار إنساني.

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، منذ فجر اليوم الثلاثاء، قصفًا عنيفًا على مناطق متفرقة في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية من خان يونس، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي بدأت الاجتياح البري لخان يونس ونفذت سلسلة من الغارات والأحزمة النارية.

وأكدت المصادر أن الأوضاع صعبة للغاية، ولم يتبقَ مكان آمن في غزة، وحتى مراكز الإيواء والمدارس ومراكز النزوح الاحتلال يشن عليها غارات عنيفة.

وفي هذا السياق، أفادت وسائل الإعلام الفلسطينية، قبل قليل، بأن الاحتلال قصف مدرسة في معن شرق خان يونس يعيش فيها نازحون، ونقل عدد كبير من الإصابات.

كما قصفت مدفعية الاحتلال بكثافة حي الشيخ ناصر في خان يونس، فيما وقعت إصابات جراء تدمير الطيران الحربي لمسجد حذيفة ابن اليمان في منطقة بطن السمين بخان يونس فجر اليوم.

وارتفعت حصلية ضحايا الاحتلال منذ بدء العدوان على غزة لحوالي 16 ألف شهيد معظمهم من النساء والأطفال، وأكثر من 5 آلاف مفقود بجانب عشرات الآلاف من المصابين والجرحى.

اليونيسف قطاع غزة القصف الإسرائيلى المساعدات الإنسانية المستشفيات وكالة غوث

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