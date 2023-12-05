تضم 7 آلاف نازح.. الاحتلال يحاصر مستشفى كمال عدوان

صرح المدير العام للصحة بـ قطاع غزة، صباح اليوم الثلاثاء، بأن هناك أكثر من 7 آلاف نازح داخل مستشفى كمال عدوان الآن.

وأضاف المدير العام للصحة بغزة، أن الاحتلال الإسرائيلي يحاصر مستشفى كمال عدوان بالدبابات والقناصة يطلقون النار على من يتحرك.

فيما وصل 40 شهيدا وعشرات الجرحى إلى مستشفى ناصر بخانيونس بسبب الغارات الإسرائيلية المتواصلة.

الصحة العالمية: اضطررنا لنقل إمدادات طبية من جنوب غزة

وسبق، وأعلنت منظمة الصحة العالمية أنها اضطرت لنقل إمدادات من مستودع طبي تابع لها في جنوب قطاع غزة؛ وذلك بعد تحذير من جيش الاحتلال الإسرائيلي من أن العمليات البرية ستمنع الوصول إليه.

وأوضحت المنظمة- في بيان أوردته على موقعها الرسمي، اليوم الثلاثاء، أنه "تم الاتصال بالمنظمة صباح أمس لإبلاغها بنقل أكبر عدد ممكن من الإمدادات الطبية من أحد المستودعات في غزة، الواقع في منطقة صدرت أوامر بإخلائها، وقد يصبح الوصول إلى أماكن التخزين أمرًا صعبًا خلال الأيام المقبلة بسبب العمليات البرية.

وأضافت أنه "من المرجح أن تؤدي العمليات البرية العسكرية المكثفة في جنوب غزة، وخاصة في خان يونس، إلى حرمان الآلاف من الرعاية الصحية، وخاصة من الوصول إلى مجمع ناصر الطبي ومستشفى غزة الأوروبي، وهما المستشفيان الرئيسيان في جنوب غزة- مع تزايد عدد الجرحى والمرضى.

وتابعت المنظمة أنه "مع تلقي المزيد من المدنيين في جنوب غزة أوامر إخلاء فورية وإجبارهم على الرحيل، يتم تركز المزيد من الناس في مناطق أصغر، في حين تعمل المستشفيات المتبقية في تلك المناطق دون ما يكفي من الوقود والأدوية والغذاء والمياه، أو حماية العاملين في مجال الصحة"، مؤكدة أنها "والشركاء الآخرين أقل قدرة على تقديم الدعم، نظرًا لتضاؤل إمكانية الوصول إلى إمداداتنا أو أي ضمان للسلامة عندما ننقل الإمدادات أو الموظفين".