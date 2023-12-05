الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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البعثة الأممية لحقوق الإنسان: مأساة قطاع غزة وصلت إلى كل أرجاء العالم

الدكتور هيثم أبو
الدكتور هيثم أبو سعيد، رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان

تحدث الدكتور هيثم أبو سعيد، رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، عن تطورات الأوضاع الأخيرة في قطاع غزة والضفة الغربية بعد انتهاء الهدنة الإنسانية التي دامت 7 أيام متواصلة بوساطة مصرية قطرية أمريكية.

وقال أبو سعيد، خلال مداخله عبر تطبيق زووم على فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء، إن الصورة المأساوية في قطاع غزة وصلت إلى كل أرجاء العالم والمنظمات الأممية، وعلى اللجان والهيئات الدولية أن تبذل المزيد لمواجهة العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وتابع رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، أن هناك ازدواجية كبيرة في المعايير بشأن التعامل مع التصعيد بقطاع غزة، فيما يجب العمل على تثبيت الهدن الإنسانية في القطاع والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف نزيف الدماء القائم به.

ونوه رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان أن المحاكم الدولية بدأت إجراءاتها القانونية لبحث وقف العدوان الإسرائيلي ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات.

الضفة الغربية حقوق الانسان البعثة الأممية لحقوق الإنسان قطاع غزة الإحتلال الإسرائيلي

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