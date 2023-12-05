عاجل.. وصول عشرات الشهداء إلى مستشفى ناصر بعد قصف مدرسة تابعة لـ"الأونروا"

عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية" نبأ عاجلًا يفيد بوصول عشرات الشهداء إلى مستشفى ناصر بعد قصف مدرسة تابعة لـ"الأونروا".

وأفادت قناة القاهرة الإخبارية بارتقاء 10 شهداء في قصف للاحتلال استهدف منزلًا بالمخيم الجديد بالنصيرات.

استشهاد 50 مواطنًا في غارات على مدرستين في حي الدرج

وفي وقت سابق، استشهد 50 مواطنًا على الأقل، وأصيب المئات، مساء أمس الإثنين، في عدة غارات نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مدرستين تأويان نازحين في حي الدرج من مدينة غزة.

وأعلنت وزارة الاتصالات عن انقطاع خدمات الاتصالات "الثابتة والخلوية والإنترنت" في مدينة غزة وشمال القطاع للمرة الرابعة بشكل متعمد في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي، على أبناء شعبنا في قطاع غزة.

وفي آخر إحصاء لضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع، أعلنت مصادر صحية عن ارتفاع عدد الشهداء منذ بداية العدوان على قطاع غزة إلى 15.899 شهيد، في حين بلغ عدد المصابين نحو 42 ألفًا.