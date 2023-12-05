"القاهرة الإخبارية": صفارات الإنذار تدوى فى بئر سبع جنوب إسرائيل

عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية" خبرًا عاجلًا يفيد بأن صفارات الإنذار تدوي في بئر سبع جنوب إسرائيل.

الاحتلال الإسرائيلي يستهدف منزلًا بحي الشيخ رضوان

وعلى صعيد آخر، استشهد وأصيب عشرات المواطنين، بينهم أطفال ونساء، فجر اليوم الثلاثاء، جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي مبنى سكنيًا لعائلة اليازجي جنوب حي الشيخ رضوان في قطاع غزة.

واستهدف قصف إسرائيلي، في وقت لاحق، منزلًا في مخيم خان يونس جنوبي قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط العديد من الشهداء والجرحى.

وشهدت مناطق مختلفة من شمال قطاع غزة وجنوبه قصفًا ليليًا عنيفًا وأحزمة نارية طالت العديد من المنازل والمباني السكنية ومحيط المستشفيات.