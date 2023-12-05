الصحة الفلسطينية: 55 سيارة إسعاف خرجت عن الخدمة بقطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 4 مستشفيات فقط تعمل شمال قطاع غزة، فضلًا عن خروج نحو 55 سيارة إسعاف عن الخدمة بالقطاع، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية.

وفي سياق متصل، قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة، إن الأمين العام أنطونيو جوتيريش ناشد إسرائيل، الاثنين، "تجنب المزيد من الإجراءات التي من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني الكارثي بالفعل في غزة وتجنيب المدنيين المزيد من المعاناة".

وأضاف المتحدث باسم الأمم المتحدة: "الأمين العام يؤكد الحاجة إلى تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق وبشكل مستدام لتلبية احتياجات الناس في جميع أنحاء القطاع. وبالنسبة لمن صدرت لهم أوامر بالإخلاء، لا يوجد مكان آمن للذهاب إليه ولا يوجد سوى القليل جدًا للبقاء على قيد الحياة".