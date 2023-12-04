الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأردن: العالم يشاهد العدوان الإسرائيلى على غزة ويباركه بحجة الدفاع عن النفس

غزة
غزة

قال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، مهند المبيضين، إن بلاده قدمت أكثر من 20 مليون دينار مساعدات إلي قطاع غزة رغم الوضع الاقتصادي الصعب، مشيدًا بالجهود المصرية العظيمة في عملية تقديم المساعدات إلى غزة.

وأضاف الناطق باسم الحكومة الأردنية خلال لقائه عبر القاهرة الإخبارية، اليوم الإثنين، تزويد غزة بالأدوية والمواد الإغاثية هو أولويتنا الحالية، وما وصل إلى غزة من مساعدات حتى الآن قليل جدًا ويجب على المجتمع الدولي المساعدة لوصول المزيد، موضحًا أن دولة الاحتلال تعوق إدخال المستعدات إلي قطاع غزة، فضلًا عن أنها تمارس سياسية التدمير والتجويع المتعمد بحق المدنيين داخل القطاع.
 

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، أن مستشفى غزة 67 مستمر في العمل رغم قصف محيطه وتهديد إسرائيل المستمر بإخلائه.

وأكد  الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، أن العالم يشاهد العدوان الإسرائيلي على القطاع ويبارك الاحتلال بحجة الدفاع عن النفس، موضحًا أن المجتمع الفلسطيني سيأخذ عقودًا حتى يشفى من جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

غزة قطاع غزة العدوان الإسرائيلى

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