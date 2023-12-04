الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأردن: ندعم مصر فى إدانة ما يحدث فى غزة وموقفها الحاسم ضد تهجير الفلسطينيين

تهجير الفلسطنيين
تهجير الفلسطنيين

قال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، مهند المبيضين، إن بلاده تشارك مصر موقفها الحاسم ضد تهجير الفلسطينيين، مؤكدًا أن الموقف المصري مساند للأردن في قضاياه.

وأضاف الناطق باسم الحكومة الأردنية خلال لقائه عبر القاهرة الإخبارية، ندعم مصر في إدانة ما يحدث داخل قطاع غزة، مؤكدًا أن ما يحدث في غزة سيؤثر على طبيعة العلاقات الدولية والثقة بين المنطقة والغرب.

وكشف الناطق باسم الحكومة الأردنية، أن لقاءات العاهل الأردني مع الغرب غيرت السردية الإسرائيلية، مشددًا على أنهم أكدوا مرارًا أن محاولة إسرائيل لدفع الفلسطينيين للتهجير القسري تعد حربًا على الأردن، وأن الفصل بين غزة والضفة معنها تصفية القضية الفلسطينية، وأيضًا فكرة إنهاء معاهدة السلام مع إسرائيل يعني تحول الضفة الغربية إلي سجن كبير، مؤكدًا أن ما منح إسرائيل هذه القدرة التدميرية شعورها بأنها مستثناة من العقوبات.

الناطق الرسمي باسم الحكومة الاردنية مصر تهجير الفلسطنيين الأردن غزة إسرائيل

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