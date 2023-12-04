الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الأردن: الحرب لن تمنح إسرائيل الأمان فى المستقبل

غزة
غزة

قال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، مهند المبيضين، إن الأردن عبّر عن خيبة أمل عندما انهارت الهدنة داخل قطاع غزة، واستأنفت إسرائيل القصف والدمار على القطاع، مؤكدًا أن الحرب لن تمنح إسرائيل الأمان في المستقبل.

وأضاف الناطق باسم الحكومة الأردنية، خلال لقائه عبر "القاهرة الإخبارية"، أن حكومة  إسرائيل هى حكومة يمينية متطرفة ترى أن الإبادة وإنهاء الحياة يمثلان دفاعًا عن النفس، مؤكدًا أن الموقف الأردني يتحدث عن وقف العدوان الغاشم على غزة وقرار يدين الحرب.

وأكد أنه يجب إنهاء الحصانة الدولية التي تستخدمها إسرائيل وتحظى بها بعض الدول الغربية، مشيرًا إلى أن إسرائيل تعيد احتلال غزة بشكل آخر عما كانت عليه قبل انسحابها.

 10 آلاف غارة جوية على أهداف فى قطاع غزة

ونفذ سلاح الجو الإسرائيلي، بالتعاون مع القوات البرية، حتى الآن، 10 آلاف غارة جوية على أهداف في قطاع غزة، حسب "تايمز أوف إسرائيل".

وفي الجنوب، يحاول مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين فروا من الشمال تجنب القصف، ووفقًا للأمم المتحدة، يعيش الناس في مساحات صغيرة جدًا، إذ اضطر حوالي 1.8 من سكان قطاع غزة البالغ عددهم أكثر من 2.2 مليون نسمة إلى مغادرة منازلهم بسبب الحرب.

من جانبه، انتقد المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، جيمس إلدر، بشدة الهجمات الإسرائيلية خلال زيارة إلى جنوب قطاع غزة، بعد أن وصفها بغير الأخلاقية، مؤكدًا أن الصمت أمام هذه الجرائم بمثابة التواطؤ.

إسرائيل الناطق باسم الحكومة الاردنية الحرب الأردن قطاع غزة غزة

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