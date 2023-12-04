الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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باحث سياسى: إسرائيل تريد السيطرة أكثر على قطاع غزة وفرض غلاف آمن

غزة
غزة

أكد الدكتور جميل عادي، الكاتب والباحث السياسي في الشأن الفلسطيني، أن الدبلوماسية المصرية بالتعاون مع قطر والتشاور مع أمريكا، نجحت في التهدئة بقطاع غزة، عقب العدوان الإسرائيلي الغاشم على القطاع واستهداف المدنيين والبنية التحتية بشكل مباشر.

وقال "عادي"، خلال لقائه عبر القناة الأولى، اليوم الإثنين، إن الدبلوماسية المصرية نجحت، بالتعاون مع قطر والتشاور مع أمريكا، في تهدئة لم تستمر وكان ما كان لها وما عليها، حيث لم تدخل المساعدات بشكل كامل، ولم تنهِ وقف إطلاق النار، وأظهرت الصورة المتأنقة لحركات المقاومة الفلسطينية بعملية التبادل السري وهنا جُن جنون إسرائيل.

وأضاف الباحث السياسي: استدعت إسرائيل مسئولي الموساد في قطر ليلة الخميس لإنهاء التهدئة يوم الجمعة صباحًا، والبدء في عملية برية في جنوب غزة وتحديدًا في خان يونس، حيث تعتقد دولة الاحتلال أن قيادات حماس موجودة هناك، مؤكدًا أن إسرائيل تريد الدخول برًا إلى خان يونس لتغطي على جرائمها، بزعم وجود قيادات من حماس في خان يونس، وتريد تدمير الأنفاق هناك، وتحرير الرهائن كما تعتقد.

وواصل  الباحث السياسي: لكن هناك هدفًا غير معلن، وهو أن إسرائيل تريد السيطرة أكثر على قطاع غزة، وتفرض غلافًا آمنًا بمساحات على الأرض الفلسطينية.

الشأن الفلسطيني الدبلوماسية المصرية العدوان الإسرائيلى

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