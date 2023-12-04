خبير الشئون العربية الإسرائيلية: الولايات المتحدة كانت تريد توطين الفلسطينيين بسيناء

أكد الدكتور ياسر طنطاوي، خبير الشئون العربية الإسرائيلية، أن تهجير الفلسطينيين ليست فكرة وليدة اليوم، لافتًا إلى أنه تم تهجير نحو 700 ألف فلسطيني في حرب 1948.

الولايات المتحدة كانت تريد توطين الفلسطينيين في سيناء

وقال "طنطاوي"، خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى، إن الولايات المتحدة كانت تريد توطين الفلسطينيين في سيناء، وهو ما لم يتم تنفيذه في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وخلال احتلال إسرائيل سيناء حاولت تهجير آلاف الفلسطينيين إلى الأراضي المصرية، مؤكدًا أن إسرائيل تريد تدمير فلسطين للسيطرة على الوضع هناك، حيث قدمت مع أمريكا أفكارًا مغرية اقتصادية لتنفيذ التهجير، وهو ما رفضته مصر والدول العربية تمامًا.

وأوضح خبير الشئون العربية أن العدوان الإسرائيلي على منطقة خان يونس يؤكد أن دولة الاحتلال تجاوزت كل الخطوط الحمراء معتمدة على مساندة الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها حليفها الاستراتيجي، مؤكدًا أن الاحتلال يستغل الوجود الأمريكي والدعم الأمريكي لها ويحاول بقدر الإمكان إحراز أكبر مكاسب.

وتابع أن وزير الدفاع الأمريكي أكد أن دعم بلاده لإسرائيل ليس خاضعًا للتفاوض ولن يكون بهذا الشكل، وأن واشنطن ستظل أقرب صديق لإسرائيل في العالم، وأن بلاده ستضمن حصول إسرائيل على ما تحتاجه بهدف حماية نفسها.