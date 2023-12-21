وزير الخارجية البريطانى يهنئ الرئيس السيسى بفوزه فى الانتخابات

هنَّأ وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بفوزه في الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أهمية العلاقات مع مصر.

ووجَّه وزير الخارجية البريطاني، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره سامح شكري، الشكر إلى مصر على العمل العظيم الذي تقوم به مع الهلال الأحمر في إمداد غزة بالمساعدات الإنسانية، والعمل على تخفيف الأعباء هناك.

وأضاف في حديثه خلال المؤتمر الذي نقلته قناة "إكسترا نيوز": "نعمل مع مصر على تعظيم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة".