الخميس 21 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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شكرى: مصر تبذل جهدًا كبيرًا فى رعاية عدد كبير من المهاجرين على أراضيها

سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر تبذل جهدًا كبيرًا في رعاية عدد كبير من المهاجرين على أراضيها، مشيرًا إلى أن مصر اتخذت العديد من الخطوات للتعامل مع الجريمة المنظمة العاملة في هذا المجال.

وأضاف “شكري”، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره البريطاني ديفيد كاميرون الذي نقلته قناة "إكسترا نيوز"، أنه ناقش أيضًا مع نظيره البريطاني توفير البرامج التنموية؛ للحد من احتمالات الهجرة من الأراضي المصرية، مؤكدًا أن الجانب البريطاني مهتم أيضًا بتلك القضية لتحقيق مصالح متساوية بين البلدين.

كما رحب وزير الخارجية بنظيره البريطاني، متطلعًا لاستمرار التواصل معه خلال الفترة المقبلة؛ لتحقيق المصالح اتصالًا بالأوضاع الإقليمية المتوترة.

سامح شكري وزير الخارجية مصر بريطانيا المهاجرين ملف الهجرة الهجرة غير الشرعية

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