أحمد موسى يستعين بأخبار "الدستور" فى تغطية حلقة الليلة من برنامجه

استعان الإعلامي أحمد موسى، بعدد من أخبار موقع "الدستور"، في تغطية حلقة الليلة من برنامجه "على مسئوليتي"، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد".

وجاء أغلب الأخبار حول الحرب في غزة ومطالبة مجلس الأمن والأمم المتحدة بوقف إطلاق النار، وكذلك الكشف عن خطة بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة الاحتلال، في غزة بعد الحرب.

روابط الأخبار كالتالي:

اليونيسف تطالب مجلس الأمن والأمم المتحدة بوقف إطلاق النار فى غزة

احتلال القطاع عسكريًا ومدنيًا.. خطة نتنياهو الخفية لغزة بعد الحرب

برعاية المبعوث الأممى.. مصر تستضيف مشاورات بناء السلام الشامل فى اليمن

وزير المالية: 160 مليار جنيه لدعم الصناعة والزراعة خلال 2023/ 2024

أخبار الدستور

أخبار الدستور

أخبار الدستور