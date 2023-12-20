الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

اليونيسف تطالب مجلس الأمن والأمم المتحدة بوقف إطلاق النار في غزة

غزة
غزة

طالب المتحدث الإقليمي باسم منظمة اليونيسف، اليوم الأربعاء، مجلس الأمن والأمم المتحدة والمجتمع الدولي بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف المتحدث الإقليمي باسم اليونيسف، أن المنظمات لا تستطيع تقديم خدماتها في غزة في ظل القصف الإسرائيلي المتواصل.

وأشار المتحدث الإقليمي باسم اليونيسف، إلي أن إيصال المياه إلى غزة ضرورة وأولوية في ظل ما يعيشه سكان قطاع غزة.

وشدد المتحدث الإقليمي باسم اليونيسف على أن الظروف الصحية الصعبة وقلة المياه ينذران بانتشار أمراض خطيرة بقطاع غزة.

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شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على مخيم الشابورة للاجئين جنوبي غزة

اليوم.. تصويت بمجلس الأمن على مشروع قرار بشأن غزة

ويجري مجلس الأمن مجددا اليوم الأربعاء التصويت على مشروع قرار حول غزة.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الثلاثاء إن الولايات المتحدة تعمل مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لحل القضايا العالقة المتعلقة بمشروع قرار يطالب إسرائيل وحركة حماس بالسماح بوصول المساعدات إلى قطاع غزة وإنشاء آلية مراقبة للأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية المقدمة.

وفي حديثه في مؤتمر صحفي، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر، إن واشنطن سترحب بقرار يدعم بشكل كامل تلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب في غزة ولكن تفاصيل النص مهمة.

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وأجرى أعضاء مجلس الأمن الدولي مفاوضات مكثفة، أمس الثلاثاء، بشأن قرار برعاية عربية للتحفيز على إدخال المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها، إلى غزة خلال فترة من وقف القتال.

وأطلقت زوارق الاحتلال الإسرائيلي القذائف تجاه شواطئ المحافظة الوسطى بغزة.

وفي اليوم الـ75 من العدوان على غزة، واصلت طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفها لمناطق مختلفة في قطاع غزة، تركزت فجر اليوم الأربعاء، على جباليا، وخان يونس شمال ووسط القطاع.

وقصفت إسرائيل بشكل كثيف مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد واصابة عشرات المواطنين، جلهم من الأطفال والنساء.

اليونيسف مجلس الأمن غزة وقف إطلاق النار القصف الإسرائيلى

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