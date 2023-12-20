الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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زوارق الاحتلال تطلق القذائف تجاه شواطئ المحافظة الوسطى بغزة

زوارق الاحتلال
زوارق الاحتلال

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، يفيد بإطلاق زوارق الاحتلال الإسرائيلي القذائف تجاه شواطئ المحافظة الوسطى بغزة.

وفي اليوم الـ75 من العدوان على غزة، واصلت طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفها لمناطق مختلفة في قطاع غزة، تركزت فجر اليوم الأربعاء، على جباليا، وخان يونس شمال ووسط القطاع.

وقصفت إسرائيل بشكل كثيف يستهدف جباليا شمالي قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد واصابة عشرات المواطنين، جلهم من الأطفال والنساء.

ويأتي القصف على جباليا عقب استشهاد 16 مواطنا وإصابة أكثر من 70 آخرين مساء أمس الثلاثاء، في قصف استهدف بلدة ومخيم جباليا.

فيما قامت قيام قوات الاحتلال بإعدام أكثر من 13 شخصًا في منزل عائلة عنان، أمام أعين الأطفال والنساء شمال غزة.

وشنت طائرات الاحتلال الحربية سلسلة غارات على مدينة خان يونس جنوب القطاع بالتزامن مع قصف مدفعي إسرائيلي عنيف.

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