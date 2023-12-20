برعاية المبعوث الأممى.. مصر تستضيف مشاورات بناء السلام الشامل فى اليمن

انطلقت اليوم في مصر جلسات مشاورات بناء السلام الشامل التي ينفذها مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، حيث عقد اجتماعًا تشاوريًا مع 60 مشاركًا ومشاركة من ممثلي المجتمع المدني وأمنيين وخبراء وباحثين وشخصيات اجتماعية.

وتستمر الجلسات بحسب بيان لمكتب المبعوث الأممي تلقى "الدستور" نسخة منه من 20 إلى 22 ديسمبر الجاري.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من المشاورات "لوضع رؤية قاعدية لعملية سلام شاملة في اليمن"، تهدف إلى المساهمة في الاستعدادات لعملية سياسية سلمية يملكها ويقودها اليمنيون واليمنيات، حيث تنعكس مساهمة شرائح المجتمع اليمني في مجال السلام والأمن واهتماماتهم وتطلعاتهم في تخطيط وآليات عملية السلام، ووضع الأولويات الرئيسة لرؤية الشمولية في عملية السلام في اليمن بنهج قاعدي وبناء الثقة بين شرائح المجتمع اليمني بمن في ذلك النساء والشباب وتعزيز الشراكة والتواصل الهادف بين مكتب المبعوث واليمنيين واليمنيات.

وتضم المشاورات وفق مكتب المبعوث الأممي الجهات السياسية والاجتماعية والأمنية والمدنية الفاعلة لطرح وجهات نظرهم وتقديم توصيات لعملية سلام شاملة يملكها ويقودها اليمنيون واليمنيات.

وأشار البيان إلى أن الغرض من هذه اللقاءات التشاورية الاستجابة لآراء اليمنيين حول الفجوة في المشاركة الكاملة والفعّالة لكافة شرائح المجتمع بما في ذلك المرأة ومكونات المجتمع المتعددة والواسعة في العملية السياسية وما يدور حولها من مراحل وعمليات، وحرصًا من مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة على تطلعات اليمنيين وآرائهم.