الإثنين 18 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. الأمم المتحدة: إصابة نحو 50 ألفا بالحصبة ووفاة 568 فى اليمن

طفل مصاب بالحصبة
طفل مصاب بالحصبة في اليمن

أظهر تقرير للأمم المتحدة أن عدد حالات الإصابة بالحصبة في اليمن تجاوز 50 ألفا مع وفاة 568 منذ بداية العام وحتى نهاية نوفمبر.
ويعاني اليمن انتشارا للأمراض والأوبئة جراء الحرب التي اندلعت قبل تسع سنوات وأودت بحياة الآلاف، في ظل تدهور كبير في القطاع الصحي الذي تسببت الحرب في إغلاق نصف مرافقه الطبية.

وورد في تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية باليمن أطلعت عليه رويترز أنه منذ يناير وحتى نهاية نوفمبر "ارتفعت حالات الإصابة بمرض الحصبة إلى 50795 إصابة مع وفاة 568، كما أن حالات الإصابة بالأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات آخذة في الارتفاع، وكذلك عدد الوفيات الناجمة عن كل مرض".

وأكد التقرير الانخفاض الكبير في معدلات التحصين بين الأطفال في اليمن بسبب التدهور الاقتصادي والنزوح والظروف المعيشية في مخيمات النازحين المكتظة والنظام الصحي المجهد.

الأكثر قراءة

رئيس التأمينات الاجتماعية: 2000 جنيه قيمة الحد الأدنى للمعاشات بداية من يناير

أول رد من سامح الصريطى على زواجه من الفنانة حنان: ملقتش حد زيها

اليوم.. الهيئة الوطنية تعلن نتيجة الانتخابات الرئاسية ورئيس مصر القادم

عاجل.. القاهرة الإخبارية: الاحتلال يرتكب مجازر متتالية شمال غزة ولا توجد مستشفيات (فيديو)

عاجل.. مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال فى بدرس ومداهمات فى عين يبرود

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 18 ديسمبر 2023 فى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رئيس وزراء الأردن د. الخصاونة: الملك عبدالله يحشد التأييد الدولى لوقف العدوان على غزة

وائل لطفي

القبض على جمر العروبة

ماجد حبته

اختطاف قنصل بريطانى!

محمود خليل

يا متخلف!

أحمد بهاء الدين شعبان

7 أكتوبر 2023.. جردة أولية لحسابات المكسب والخسارة «1»

مؤمن المحمدي

الفرنساويين جم مصر 1798 مشيوا 1801 بس تفتكر مشيوا؟

د.كريمة الحفناوى

تضامنًا مع الشعب الفلسطينى وانتصارًا لمقاومته العظيمة

لواء.حمدى البطران

حتمية التغيير

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مواجهة البحر الأحمر.. هل تتحرك الولايات المتحدة وإسرائيل ضد الحوثيين؟

36 شهيدًا فى قصف إسرائيلى على جباليا ومخيم دير البلح

4 شهداء فى عدوان الاحتلال الإسرائيلى المتواصل على مخيم نور شمس