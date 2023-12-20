الأربعاء 20 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

وزير المالية: 160 مليار جنيه لدعم الصناعة والزراعة خلال 2023/ 2024

الدكتور محمد معيط
الدكتور محمد معيط

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الدولة تستهدف إفساح المجال للقطاعات الصناعية الحكومية والخاصة، وذلك من خلال دعمه بما يقارب الـ50 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي 2023/ 2024.

وأضاف محمد معيط، في تصريحات صحفية على هامش مشاركته في مؤتمر اقتصادي اليوم، أنه تم تخصيص نحو 6 مليارات جنيه لدعم الكهرباء للمصانع، كما عملت الدولة على تخصيص نحو 160 مليار جنيه لقطاعيِّ الصناعة والزراعة بفائدة مخفضة 11%، لافتًا إلى أن الحكومة تكثف جهودها لدعم قطاعات الصناعة والإنتاج والتصدير.

وأشار وزير المالية إلى أن الحكومة تستهدف ضخ 28 مليار جنيه لدعم الشركات المصدرة في موازنة العام المالي الحالي 2023-2024، مضيفًا أن الحكومة تواصل بذلك مسيرتها التحفيزية لدعم الشركات المصدرة، حيث تم تخصيص نحو 54 مليار جنيه خلال الفترة من 2019 وحتى 2023.

وأوضح معيط أن الدولة أطلقت حزما تحفيزية لإعفاء مكونات إنتاج المحمول من الضرائب ورسم التنمية، لجذب الشركاء العالميين للتصنيع محليًا، مشيرًا إلى تعديل الضريبة الجمركية إلى 0 - 2%، مقابل 20 - 30 % في السابق.

منح حوافز جمركية

وأكد وزير المالية استعداد الدولة للاستجابة لمطالب المستثمرين ومنح حوافز جمركية للقطاعات الأخرى على غرار مزايا مكونات إنتاج المحمول.

وقال الدكتور وزير المالية، إن الدولة تعمل حاليًا على وضع خطة لجذب العملة الدولارية من تصدير العقار، تزامنا مع تحقيق نجاحات هائلة بعد إصدار قانون خاص بذلك.

وأضاف وزير المالية، أن قطاع السياحة كان سببًا رئيسيًا في فكرة اتخاذ قرار بتحصيل ضريبة القيمة المضافة بالعملة الأجنبية، ولكن تم إجراء بعض التعديلات على هذا القانون بعد التواصل مع البنك المركزي المصري.

ولفت معيط إلى أن المجتمع الدولي يرى أن مصر تتعرض لضغوط في الوقت الراهن ليست لها علاقة بها وليست لأسباب داخلية، وإنما بسبب أحداث الصراعات في فلسطين مع الجانب الإسرائيلي والعدوان على غزة.

محمد معيط وزير المالية الدولة الصناعة الزراعة الحكومة

مواد متعلقة

وزير المالية يفتتح مؤتمر حابى تحت عنوان "استثمار الطاقات الكامنة"

الأكثر قراءة

توقيع صفقة بيع فنادق تاريخية في 4 محافظات بالشراكة مع تحالف استثماري.. غدًا

رويترز: محادثات مكثفة بوساطة مصرية قطرية للتوصل إلى هدنة ثانية فى غزة

عاجل.. "الباز" يفجر مفاجأة بشأن نتيجة مرشح الوفد فى الانتخابات الرئاسية

"تعزيز القطاعات الاقتصادية المختلفة".. السيسي يعيد تشكيل مستقبل صناعة التعدين في مصر

سقوط 5 تجار مخدرات أثناء صفقة حشيش بالقليوبية

الأحد.. افتتاح 6 محطات مترو جديدة (خاص)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

طرق التجارة المصرية عبر العصور.. والتحديات الجديدة لقناة السويس!

حسين دعسة

14 ساعة تاريخية.. نجح الجيش العربى الأردنى فى منع تهريب المخدرات والأسلحة من العصابات السورية

الحسين عبدالرازق

مبروك لمصر!

إبراهيم داود

الثمانينيات وشعرها

وائل لطفي

معارضون فى قصر الرئاسة

منى رجب

اصطفاف وطنى مع السيسى من أجل مصر

ماجد حبته

لقاء الرئيس ومنافسيه

لواء. محسن الفحام

وتستمر مسيرة العطاء

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

هل ستشجع حادثة "قتل المخطوفين بالخطأ" إسرائيل على العودة إلى الهدنة؟

80 ساعة من الكمائن: كيف هاجمت فرقة إسرائيلية مواقع المراقبة لحماس؟

"تليجراف": وحشية قرارات نتنياهو فى غزة تنشئ جيلًا أقوى من حماس