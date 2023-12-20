موعد إعلان نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية 2024 ورابط الاستعلام

تستعد وزارة التضامن الاجتماعي لإعلان نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية خلال الأيام القادمة، وذلك بعد انتهاء فترة استقبال الطلبات في 30 نوفمبر الماضي.

وسيتم إجراء القرعة الإلكترونية على البوابة مركزيًا لاختيار الحجاج الفائزين لكافة المحافظات وفقًا لنسبة عدد الطلبات المقدمة بكل محافظة.

وتوفر “الدستور” لمتابعيها وزوارها خطوات ورابط الاستعلام عن نتيجة حج الجمعيات 2024 عبر بوابة الحج المصرية، من خلال السطور التالية:

شروط التقديم في حج الجمعيات الأهلية 2024

قامت وزارة التضامن الاجتماعي بوضع مجموعة من الشروط للتقديم في حج الجمعيات الأهلية، وجاءت كالتالي:

أن يكون المتقدم أحد أعضاء الجمعية العمومية للجمعية الأهلية المسجل بعضويتها عند تقديم الطلب.

أن يكون المتقدم قد قام بتسديد الاشتراك السنوي الخاص بالجمعية المنضم إليها سواء كان عضوا دائما أو منتدبا.



أن يكون المتقدم قد قام بتسديد الاشتراك السنوي الخاص بالجمعية المنضم إليها سواء كان عضوا دائما أو منتدبا. أن تكون الجمعية أو المؤسسة المنضم إليها المتقدم مقيدة قبل 1 نوفمبر 2023، ولم يوقع على الجمعية أو المؤسسة أي جزاءات نتيجة لمخالفات قانونية أو مالية ثبتت بحقها بحكم نهائي.



أن لا يكون المتقدم قد سبق له أداء فريضة الحج قبل هذا العام.



أن لا يكون المتقدم يعاني من أي أمراض مزمنة مثل الفشل الكلوي وتليف الرئة وأصحاب السمنة المفرطة والمرضى النفسيين.



خطوات الاستعلام عن نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية

الدخول على موقع بوابة الحج المصرية الموحدة الإلكترونية، من خلال الضغط هنا.



كتابة الرقم القومي الخاص بالمتقدم والمكون من 14 رقم.



كتابة رقم المصنع الموجود أسفل صورة بطاقة الرقم القومي.



كتابة كود التحقق الذي يظهره موقع بوابة الحج المصرية الموحدة.



الضغط على مربع بحث.



الفئات الغير مسموح لها أداء مناسك الحج

كما أكدت وزارة التضامن أنه لن يسمح للفئات المرضية التالية التقدم بطلب لأداء مناسك الحج، حيث إنهم الأكثر عرضة لمخاطر العدوى، وذلك وفقًا لتعليمات وزارة الصحة المصرية، وهم: