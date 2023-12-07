الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

نتيجة حج الجمعيات الأهلية 2024

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

انتهت وزارة التضامن رسميا الخميس الماضي من تلقي طلبات الحج الخاصة الجمعيات الأهلية 2024،  وبدء المواطنيين اللذين تقدم والاداء الفريضة التساؤل عن موعد نتيجة قرعة حج الجمعيات.

لذلك ترصد “الدستور” خلال السطور الاتية كافة التفاصيل الخاصة بموعد نتيجة  حج الجمعيات حيث يتساءل المتقدمين لحج الجمعيات عن كيفية الاستعلام عن النتيجة لمعرفة هل هم ضمن الفائزين لأداء فريضة الحج 2024، من خلال الخطوات التالية.

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الاستعلام عن حج الجمعيات 2024

يمكنك للمواطنين الراغبين في اداء فريضة الحج الاطلاع على نتيجة قرعة من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولا - الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي من هنا أو موقع المؤسسة القومية الموحدة للحج.

ثانيا - إدخال رقمك القومي أو رقم المصنع المدون أسفل صورة بطاقة الرقم القومي.

ثالثا - ثم إدخال كود التحقق والضغط على بحث.

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شروط التقدم لحج الجمعيات الأهلية

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قد اعلنت من قبل عن شروط التقدم لحج الجمعيات الأهلية عام 2024  لتتضمن

  • ضرورة أن يكون المتقدم من جنسية مصرية.
  • يجب أن يكون عضوًا في الجمعية العمومية للجمعية الأهلية المسجلة بعضويتها.
  • يجب أن يكون المتقدم قد سدد الاشتراك السنوي.
  • يجب أن تكون الجمعية أو المؤسسة مسجلة قبل 1 نوفمبر 2023.
  • لا يجب أن تكون الجمعية أو المؤسسة قد تعرضت لأي جزاءات بسبب مخالفات قانونية أو مالية.
  • لا يجب أن يكون المتقدم قد أدى فريضة الحج من قبل
  • يجب أن يكون المتقدم كاملًا في الأهلية لأداء المناسك.
  • يجب ألا يقل سن المتقدم عن 25 عامًا في 1 مارس 2024.
  • لا يشترط وجود محرم شرعي للسيدات دون سن 45 عامًا.
  • يجب أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية لمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ التسجيل.

 

حج الجمعيات الأهلية 2024

ويهتم المصريون الراغبون في أداء فريضة الحج في التقديم في حج الجمعيات لاسيما أن وزارة التضامن الاجتماعي تهتم بعناية في اختيار أفضل الفنادق الموجودة بالقرب من الحرم المكي، ومن المقرر أن تقوم بإرسال بعثة من الوزارة لإبرام عقود تتعلق بالخدمات المقدمة للحجاج في المشاعر المقدسة، بما في ذلك وسائل النقل والإقامة، بعد إغلاق فترة التقديم.

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