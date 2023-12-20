إحالة المتهمين بسرقة معدات من موقع تحت الإنشاء للجنح

أحالت نيابة القاهرة الجديدة، الأربعاء، 3 أشخاص لمحكمة الجنح لقيامهم بسرقة عدد من الأدوات والمعدات من موقع إحدى الشركات بمنطقة التجمع الأول.

وكشفت التحقيقات الأولية بقيام 3 متهمين بسرقة معدات وادوات من موقع تحت الإنشاء بمنطقة التجمع.

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "الفك" وأضافوا بقيامهم ببيعها لدى عميلهم (عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة بدر) أمكن ضبطه.. وبحوزته كمية من (المعدات والأدوات) من متحصلات السرقة، كما أقروا بارتكابهم عدد 2 واقعة سرقة بذات الأسلوب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق