الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة المتهمين بسرقة معدات من موقع تحت الإنشاء للجنح

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أحالت نيابة القاهرة الجديدة، الأربعاء، 3 أشخاص لمحكمة الجنح لقيامهم بسرقة عدد من الأدوات والمعدات من موقع إحدى الشركات بمنطقة التجمع الأول.

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وكشفت التحقيقات الأولية بقيام 3 متهمين بسرقة معدات وادوات من موقع تحت الإنشاء بمنطقة التجمع.

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "الفك" وأضافوا بقيامهم ببيعها لدى عميلهم (عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة بدر) أمكن ضبطه.. وبحوزته كمية من (المعدات والأدوات) من متحصلات السرقة، كما أقروا بارتكابهم عدد 2 واقعة سرقة بذات الأسلوب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق

القاهرة الجديدة محكمة الجنح التجمع سرقة الإجراءات القانونية

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