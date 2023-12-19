الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

سرق ساعة زبون.. حبس طبال بملهى ليلي في العجوزة

حبس
حبس

قضت محكمة جنح العجوزة بحبس "طبال" بأحد الملاهي الليلية 6 أشهر مع الشغل والنفاذ، وذلك لاتهامه بسرقة أحد الزبائن من داخل محل عمله.

كانت النيابة قد أحالت المتهم للمحاكمة بعد قيام قوات أمن الجيزة بإلقاء القبض عليه من داخل مكان عمله، لسرقته ساعة يد خاصة بأحد الزبائن.

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تبين من التحريات وما ورد في تحقيقات النيابة من أقوال شهود الواقعة واعتراف المتهم، أنه أثناء قيامه بعمله شاهد أحد الزبائن وقد خلع ساعة يده ووضعها على الطاولة التي يجلس عليها، وانشغل بالطعام والشراب أمامه، وبعدما فرغ منهما توجه إلى الحمام لغسل يديه، فقام المتهم بسرقة الساعة ووضعها بين طيات ملابسه.

كما تبين من التحقيقات أن المجني عليه عندما تنبه ولاحظ اختفاء ساعته طلب المدير المسؤول عن الملهى، وأصر على تفريغ كاميرات المراقبة بالمكان. وأثبتت مقاطع الفيديو المفرغة من الكاميرات قيام المتهم بارتكاب واقعة السرقة، وتم التحفظ عليه لحين وصول قوات الشرطة التي ألقت القبض عليه وتحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة ومنها إلى المحكمة، التي قضت بحكمها السابق.

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