الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط سكرتيرة عيادات طبية سرقت أجهزة ومجسات سونار بالقاهرة

متهمة
متهمة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط "سكرتيرة بإحدى العيادات الطبية"، فنى تكييف، بدائرة قسم شرطة السيدة زينب لقيامهما بسرقة "2 جهاز تكييف- 2 شاشة- 4 مجسات سونار" من داخل عيادة طبية "محل عمل الأولى" كائن بدائرة القسم وتم بإرشادهما إعادة بعض المسروقات المستولى عليها بمسكن الأخير والباقى لدى عميله "سئ النية" "فنى صيانة- مقيم بمحافظة الجيزة" تم ضبطه. 

وأسفرت الجهود عن ضبط عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة عابدين لقيامهما بعرض هواتف محمولة للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتهم الحقيقية.. وبمواجهتهما أقرا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" باستخدام دراجة نارية تم ضبطها وأن المضبوطات حيازتهما من متحصلات وقائع سرقة بذات الأسلوب، وضبط ميكانيكى، له معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة الأميرية لقيامه بسرقة دراجة نارية حال توقفها بدائرة القسم، وبحوزته الدراجة النارية المستولى عليها.

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "توصيل الأسلاك" وبتطوير مناقشته اعترف بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص فى سرقة الدراجات النارية واعترف بارتكاب واقعتى سرقة أخريين، وأقر بتصرفه فى الدراجات النارية المستولى عليها بالبيع لدى عميله"سيئ النية"، عاطل، له معلومات جنائية،مقيم بمحافظة القليوبية، أمكن ضبطه وبإرشاده تم ضبط الدراجات المستولى عليها وأقر بأنه على علم بأن المضبوطات من متحصلات وقائع سرقة.

مديرية امن القاهرة قسم شرطة السيدة زينب قسم شرطة عابدين

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