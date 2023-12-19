الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024|الشباب يفضلون ترامب عن بايدن

جو بايدن وترامب
جو بايدن وترامب

زادت شعبية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على الرئيس الحالي جو بايدن وسط الناخبين الشباب بفارق 13 نقطة، ضمن منافسات انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024 وفقًا لآخر استطلاع أجرته شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية.

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ترامب يقترب من الفوز ببطاقة ترشيح الحزب الجمهورى لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2024

زيادة شعبية ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024

وقال 41% من المشاركين في الاستطلاع الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا إنهم سيصوتون لترامب، البالغ من العمر 77 عامًا، في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 بينما قال 28% إنهم سيصوتون لبايدن، البالغ من العمر 81 عامًا.

وأوضحت "فوكس نيوز" في تقرير لها أن الذين تقل أعمارهم عن 45 عامًا فضلوا الرئيس السابق دونالد ترامب، حيث قال 41% إنهم سيصوتون لصالحه، مقابل 31% قالوا إنه سيدلون بأصواتهم للرئيس جو بايدن.

ويتمتع ترامب بشعبية أكبر بين الناخبات بنسبة 41% مقابل 34% لبايدن، وفقًا لاستطلاع "فوكس نيوز" الذي أجرى مقابلات مع 1007 ناخبين مسجلين تم اختيارهم عشوائيًا في الفترة بين 10 و13 ديسمبر الجاري، ضمن منافسات سباق انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024.

وتأتي نتائج الاستطلاع في الوقت الذي تستهدف فيه حملة ترامب لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2024 الناخبين الشباب وتوسع دعمها بين ناخبي الحزب الجمهوري، حيث انتقد ترامب يوم السبت الماضي خلال كملة له في جامعة نيو هامبشاير اقتصاد بايدن وأزمة المهاجرين على الحدود الجنوبية.

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بنسبة 47%.. ترامب يتفوق على بايدن فى استطلاعات انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024

ترامب يتقدم على بايدن في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024

وفقًا لتقرير نشرته صحيفة USA Today الذي أجرى مقابلات مع طلاب جامعيين جمهوريين وديمقراطيين على هامش هذه الفعالية، اتفق بعض الناخبين الشباب على أن تعامل بايدن مع الاقتصاد والشؤون الخارجية كانا من القضايا الحاسمة قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024.

وأظهر الاستطلاع أيضًا أن ترامب يواصل اكتساب الأرض في مسابقة الترشيح الرئاسي للحزب الجمهوري، حيث يدعم الآن أقل من ثلث الناخبين الأساسيين في الحزب الجمهوري جميع منافسيه مجتمعين.

ويبلغ دعم ترامب 69% في السباق التمهيدي للفوز ببطاقة ترشيح الحزب الجمهوري لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية وهذا يعني زيادة سبع نقاط منذ نوفمبر و26 نقطة منذ فبراير.

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استطلاع.. ترامب يتفوق على بايدن من حيث دعم الناخبين فى 5 ولايات أمريكية

أبرز منافسي ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024

وضمن السباق للفوز ببطاقة ترشح الحزب الجمهوري حصل حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس على دعم بنسبة 12% فيما حصلت السفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هالي على 9%، ورجل الأعمال فيفيك راماسوامي على 5%، وحاكم نيوجيرسي السابق كريس كريستي على 2. % وحاكم أركنساس السابق آسا هاتشينسون بنسبة 1%.

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الحزب الجمهورى: ترامب سيكون المرشح الرئاسى حتى لو تمت إدانته

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