بنسبة 47%.. ترامب يتفوق على بايدن فى استطلاعات انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024

أظهر استطلاع جديد للرأي أجرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، اليوم، أن الوضع السياسي للرئيس الأمريكي جو بايدن في أضعف نقطة له خلال رئاسته، فيما ارتفعت شعبية الرئيس السابق دونالد ترامب مع اقتراب إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024.

تفاصيل تراجع شعبية جو بايدن أمام ترامب

وحسب الاستطلاع الذي أجرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، منح المشاركون في الاستطلاع جو بايدن أدنى درجات الأداء الوظيفي، وفضلوا دونالد ترامب لأول مرة في اختبار مباشر لرئاسته، وذلك فى المنافسة الرئاسية المحتملة لعام 2024.

وقالت الصحيفة إن بايدن، ووفق نتائج الاستطلاع، يتخلف عن ترامب بأربع نقاط مئوية، فقد حصل الرئيس السابق على 47% مقابل 43% لبايدن، وذلك في استبيان ضم اسم بايدن وترامب فقط.

ومع توسيع دائرة الاستطلاع لتشمل بايدن وترامب إلى جانب خمسة مرشحين محتملين من حزب ثالث ومستقلين، تفوق الرئيس السابق أيضا، فقد توسع تقدم ترامب إلى 6 نقاط، محققا نسبة تأييد بلغت 37% مقابل حصول جو بايدن على 31% من أصوات المشاركين في الاستطلاع، فيما حصل باقي المنافسين على إجمالي دعم بنسبة 17%، مع حصول الديمقراطي الذي تحول إلى مستقل روبرت إف كينيدي جونيور على أكبر عدد من الأصوات بنسبة 8%.

بايدن يتمسك بمواجهة ترامب فى انتخابات الرئاسة

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء الماضي، إنه "غير واثق" من أنه كان سيسعى للفوز بولاية ثانية في الانتخابات المقررة في نهاية العام المقبل لو لم يترشح سلفه الجمهوري دونالد ترامب لهذه الانتخابات.

وقال بايدن، خلال حملة لجمع التبرعات في مدينة ويستون بولاية ماساتشوستس، إنه "لو لم يترشح ترامب لما كنت واثقًا من أنني كنت لأترشح، لكن لا يمكننا أن ندعه يفوز".