بايدن: لست واثقا من الترشح للانتخابات لو لم يترشح ترامب

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنّه "غير واثق" من أنّه كان سيسعى للفوز بولاية ثانية في الانتخابات المقررة في نهاية العام المقبل لو لم يترشّح سلفه الجمهوري دونالد ترامب لهذه الانتخابات.

وقال الرئيس الديموقراطي البالغ من العمر 81 عامًا، خلال حملة لجمع التبرّعات في مدينة ويستون بولاية ماساتشوستس، إنّه "لو لم يترشّح ترامب لما كنت واثقًا من أنّني كنت لأترشّح، لكن لا يمكننا أن ندعه يفوز".

وأظهر استطلاع جديد للرأي أجرته "رويترز/إبسوس" أن شعبية الرئيس الأمريكي جو بايدن اقتربت من أدنى مستوياتها خلال رئاسته هذا الشهر، في علامة على التحديات المقبلة أمام محاولة إعادة انتخابه رئيسًا للولايات المتحدة في العام المقبل.

وأظهر الاستطلاع الذي استمر ثلاثة أيام وانتهى يوم الأحد، أن 40% من المشاركين يستحسنون أداء بايدن كرئيس، بزيادة هامشية عن 39% في نوفمبر، وبلغ هامش الخطأ في الاستطلاع نحو ثلاث نقاط مئوية.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يواجه بايدن في نوفمبر 2024 الرئيس السابق دونالد ترامب، المرشح الأوفر حظًا لترشيح الحزب الجمهوري، وأشارت استطلاعات أخرى أجريت في الآونة الأخيرة إلى احتمال سباق متقارب بين الاثنين.