ترامب يتفوق على بايدن فى استطلاعات الرأى للانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 (فيديو)

قال رامي جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من واشنطن، إنه لن يحسم من هو المرشح عن الحزب الجمهوري الأمريكي إلا في مارس المقبل، في اليوم الذي يُطلق عليه "الثلاثاء العظيم"، حيث يخرج الناخبون الجمهوريون لاختيار مشرحهم عن الحزب، وفي النهاية لن يستطيع أحد أن يجبر الناخب الأمريكي على تفضل شخص عن شخص آخر.



وأضاف جبر، في مداخلة بقناة "القاهرة الإخبارية"، أنه ربما إذ كان هناك قرار فاصلا وحاسما من محكمة يوجه اتهاما للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يمنعه من الترشح في منصب سيادي أو منصب فيدرالي أمريكي، عندها فقط تسقط أحقيته في الترشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024.

وتابع: "أثبتت كافة استطلاعات الرأي التي تم تنفيذها في الآونة الأخيرة، تفوق دونالد ترامب على كل المرشحين الجمهوريين، وبفارق كبير عن أقرب المنافسين، بل وأنه في آخر استطلاع رأي داخل أهم 6 ولايات أمريكية، ثبت تقدم ترامب حتى على الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، وذلك يؤكد أنه يسير في حملته الانتخابية بخطى ثابتة نحو الترشح عن الحزب الجمهوري في مارس 2024".