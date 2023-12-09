السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رئيس النواب الأمريكى السابق: ترامب سيتفوق على بايدن فى انتخابات الرئاسة 2024

كيفن مكارثي
كيفن مكارثي

أكد رئيس مجلس النواب الأمريكي السابق كيفن مكارثي، أن الرئيس السابق دونالد ترامب سيفوز في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024، إذا ظل الرئيس جو بايدن المرشح الديمقراطي في هذه الانتخابات.

وقال كيفن مكارثي والذي أقيل من رئاسة المجلس مؤخرًا، في مقابلة مع برنامج"  CBS Sunday Morning" على شبكة "CBS" الأمريكية، إن دونالد ترامب سيكون مرشح الحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024 وسيفوز على جو بايدن إذا ترشح عن الحزب الديمقراطي، وذلك وفق صحيفة ديلي كولر الأمريكية "daily caller".

وأضاف "إذا بقي بايدن كمرشح للديمقراطيين، أعتقد أن دونالد ترامب سيفوز، كما أعتقد أن الجمهوريين سيحصلون على المزيد من المقاعد في مجلس النواب وسيفوزون أيضًا بمجلس الشيوخ".

وأكد كيفن مكارثي أنه سيدعم دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024، وكذلك سيحصل على دعم الحزب الجمهوري موضحًا "سأدعم الرئيس ترامب".

وأشار مكارثي إلى أنه على استعداد للعمل في إدارة ترامب حال فوزه في انتخابات الرئاسة الأمريكية، موضحا "لقد عملت مع الرئيس ترامب على الكثير من السياسات كما عملنا معًا للفوز بالأغلبية، ولدينا أيضًا علاقة نكون فيها صادقين جدًا مع بعضنا البعض".

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بنسبة 47%.. ترامب يتفوق على بايدن في استطلاعات انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024

 

ترامب يتقدم على بايدن في استطلاعات الرأي

ووفق صحيفة "daily caller" أظهر استطلاع افتراضي للانتخابات العامة أجرته كلية إيمرسون مؤخرًا أن بايدن يتخلف حاليًا عن ترامب بنسبة كبيرة فقد حصل على تأييد 43% فقط، فيما حصل ترامب على نسبة 47 % من أصوات المستطلع آرائهم، فيما قال 9% من إنهم لم يقرروا بعد من سيختارون في انتخابات الرئاسة الأمريكية. 

وأكد الاستطلاع أن الناخبين الشباب يشكلون "مجال اهتمام" بالنسبة لاختيار الرئيس الأمريكي القادم من خلال تعامله مع حرب إسرائيل في قطاع غزة.

ومن المتوقع أن يكون كلا المرشحين هما المرشحين لحزبيهما، حيث يتقدم بايدن حاليًا بنسبة 63% في الانتخابات التمهيدية داخل الحزب الديمقراطي، بينما يتقدم ترامب بنسبة 64% في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، وفقًا لاستطلاعات إيمرسون كوليدج.

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ترامب يتفوق على بايدن فى استطلاعات الرأى للانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 (فيديو)

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