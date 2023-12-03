الأحد 03 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رئيس مجلس النواب الأمريكى: سحب الثقة من بايدن بات ضروريًا

مايك جونسون
مايك جونسون

قال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، إن سحب الثقة من الرئيس جو بايدن ضروري، لأن البيت الأبيض يعرقل التحقيق في جرائم ارتكبها أفراد من عائلته.

وأوضح جونسون، في حديث لقناة "فوكس نيوز": كانت هذه خطوة ضرورية، عملت مع نواب آخرين في فريق الدفاع عن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عندما حاول الديمقراطيون عزله لأغراض سياسية حزبية وقحة، ونحن ندين مثل هذا الاستخدام. أما الآن، فالمسألة مختلفة تمامًا.

الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي

وفي نهاية نوفمبر الماضي، ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي قد يطرحون، في الأسابيع المقبلة، على التصويت العام موضوع إجراء تحقيق في إجراءات عزل بايدن.

ووفقًا له، يقوم العديد من اللجان القضائية بعمل رائع في البحث عن أدلة على ارتكاب مخالفات بين أفراد عائلة بايدن، لكن البيت الأبيض يمنعها و"يخفي آلاف الصفحات من الأدلة والإثباتات".

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مجلس النواب ضد الرئيس الأمريكي

وانطلق التحقيق في مجلس النواب ضد الرئيس الأمريكي بقرار من رئيس مجلس النواب السابق كيفن مكارثي، الذي سرعان ما تمت إقالته من منصبه.

وتحقق لجنة الرقابة والمساءلة بمجلس النواب في تورط مفترض للرئيس الأمريكي في المعاملات التجارية لأقاربه، الذين يزعم أنهم أساءوا استغلال منصبه في الحكومة لتحقيق الربح في جميع أنحاء العالم.

وفي هذا المجال، صدرت من عضو الكونجرس الجمهوري ورئيس لجنة الرقابة جيمس كومر، مذكرة الاستدعاء لنجل الرئيس، هانتر بايدن.

عزل مكارثي

وفي أكتوبر الماضي، صوّت أعضاء مجلس النواب الأمريكي بالأغلبية على عزل رئيس المجلس كيفن مكارثي من منصبه، في خطوة هى الأولى من نوعها في تاريخ الولايات المتحدة.

وتمت الإطاحة بمكارثي، العضو في الحزب الجمهوري، بعد مذكرة طرحها الجناح المتشدد في حزبه تنص على اعتبار منصب رئيس مجلس النواب شاغرًا.

وجاء عزل عضو الكونجرس مكارثي من زعامة الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب، بعد تصويت 216 لصالح حجب الثقة مقابل معارضة 210.

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