الجمعة 02 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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عالم

بايدن: ما يحدث فى أمريكا ليس أمرا طبيعيا

بايدن
بايدن
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قال الرئيس الأمريكي جو بايدين أن دونالد ترامب والجمهوريون يمثلون تطرفا يهدد أسس الولايات المتحدة الأمريكية وأن الكثير مما يحدث في البلاد ليس بالأمر الطبيعي.

 

وقال بايدن "ليس غالبية الجمهوريين من MAGA" مضيفا "ولكن ليس هناك شك في أن الحزب الجمهوري اليوم يهيمن عليه ويديره ويخيفه دونالد ترامب والجمهوريون من MAGA، وهذا تهديد للديمقراطية."

 

MAGA وهو شعار ترامب (Make America Great Again)، أي "فنجعل أمريكا عظيمة مرة اخرى".

 

وأضاف بايدن "يمثل الجمهوريون دونالد ترامب و MAGA تطرفًا يهدد أسس جمهوريتنا.. إنهم لا يحترمون دستورنا... إنهم لا يؤمنون بسيادة القانون... وهم لا يدركون إرادة الشعب.

 

وتابع "الآن على أمريكا أن تختار أن تمضي قدمًا أو تتراجع، لتكون أمة الأمل والوحدة والتفاؤل أو أمة الخوف والانقسام والظلام".

 

وقال بايدن "هناك عدد كبير من الأمريكيين من كل المرجعيات والمعتقدات، يرفضون أيديولوجية MAGA المتطرفة أكثر من أولئك الذين يقبلونها".

 

وأضاف "لا يوجد مكان للعنف السياسي في أمريكا مطلقا.. لقد رأينا ذلك في هجوم السادس من يناير هناك الكثير من الشخصيات السياسية التي تتوقع العنف.. هذا ليس ما يجب أن نكون عليه.. لن نسمح بوجود عنف في هذا البلد".

 

ويتابع "لا يمكن ان تحب بلدك إلا عندما تفوز فقط، نحن نحترم اختلافاتنا السياسية، ولن أقف أمام نظريات المؤامرة في هذا البلد، ولن أقف مكتوفا أمام رفض حرية التصويت، وأدعو جميع الأمريكيين للانضمام إلي".

 

وأضاف بايدن "لا يمكن للديمقراطية أن تستمر عندما يعتقد أحد الأطراف أن هناك نتيجتين فقط للانتخابات، إما أن يفوزوا أو أن يتعرضوا للغش... وهذا هو المكان الذي يوجد فيه الجمهوريون من MAGA اليوم".

 

وقال "منذ فترة طويلة قلنا لأنفسنا أن الديمقراطية الأمريكية مضمونة. لكنها ليست كذلك الآن. علينا أن ندافع عنها ونحميها وندافع عنها.. لا يمكنك أن تكون مؤيدا للتمرد وأمريكا معا".

 

وتابع "أطلب من الأمريكيين أن يتحدوا للدفاع عن ديمقراطيتنا بغض النظر عن أيديولوجيتك السياسية .. نحن الشعب لن نسمح لأي شخص أو أي شيء بتمزيقنا.. هناك مخاطر من حولنا"

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وائل لطفي

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