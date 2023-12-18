ترامب يقترب من الفوز ببطاقة ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2024

أكد استطلاع جديد للرأي، زيادة فرص تقدم الرئيس السابق دونالد ترامب في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري والتوجه نحو الفوز ببطاقة الحزب لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024 أمام الرئيس الحالي جو بايدن.

وبحسب تقرير لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، يواصل الرئيس السابق دونالد ترامب اكتساب المزيد من النقاط في مسابقة الترشيح للرئاسة عن الحزب الجمهوري، حيث يدعم الآن أقل من ثلث الناخبين الأساسيين في الحزب الجمهوري جميع منافسيه مجتمعين، وفقًا لأحدث استطلاع أجرته الشبكة.

تفاصيل تفوق ترامب في انتخابات الحزب الجمهوري

وقالت "فوكس نيوز" إن الاستطلاع الذي أجرته أظهر حصول ترامب على دعم 69% من المستطلع آرائهم في السباق التمهيدي للحزب وهذا يزيد بمقدار 7 نقاط منذ نوفمبر و26 نقطة كاملة منذ فبراير الماضي.

فيما حصل منافسه رون ديسانتيس على دعم بنسبة 12% (بانخفاض نقطة واحدة منذ نوفمبر)، ونيكي هالي حصلت على 9% (-1)، وفيفيك راماسوامي 5% (-2)، وكريس كريستي 2% (-1)، وآسا هاتشينسون على 1%.

وعندما سُئل المستطلع آرائهم عن اختيارهم الثاني بعد ترامب، كانت أفضل الاختيارات هي ديسانتيس بنسبة 50%، وراماسوامي بنسبة 20%، وهيلي بنسبة 14%.

من جهته قال الجمهوري دارون شو، إن نيكي هايلي تتمتع بدعم أوسع من أي مرشح جمهوري وربما تكون في أفضل وضع يمكنها من مواجهة بايدن لكن معظم الجمهوريين يفضلون ترامب حاليًا، لذا فإن المخاطر في المنافسات المبكرة عالية فهي بحاجة إلى التغلب على ديسانتيس في ولاية أيوا والحصول على المركز الثاني بقوة في نيو هامبشاير لإحداث تغيير جذري في السباق الجمهوري.

ترامب يتفوق على بايدن في استطلاعات الرأي

ووفق استطلاع الرأي يتفوق ترامب على الرئيس بايدن بمقدار 4 نقاط، حيث حصل بايدن على تأييد 37% من الناخبين المستطلع آرائهم مقابل 41% لترامب، بينما حصل الديمقراطي كينيدي الابن على 14%، وجيل ستاين 3%، وكورنيل ويست 2% وهذه النسب لم تتغير منذ الشهر الماضي.

ويرغب 54% من الناخبين الديمقراطيين في الانتخابات التمهيدية أن يكون شخص آخر مرشحًا لحزبهم لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024، بينما يريد 43% الاحتفاظ ببايدن، فمن بين جميع الناخبين، 41% لديهم رأي إيجابي تجاه بايدن كشخص، بينما 58% ينظرون إليه بشكل سلبي، مما يضعه في المنطقة السلبية بمقدار 17 نقطة.

وينظر إلى ترامب بشكل إيجابي من قبل 85٪ من الجمهوريين، متفوقا بكثير على ديسانتيس (66٪)، وهيلي (44٪)، وراماسوامي (37٪)، وكريستي (27٪) بينما 79% من الديمقراطيين ينظرون إلى بايدن بشكل إيجابي.