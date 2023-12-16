فى أول لقاء تلفزيونى.. كريس كريستى: "أنا الوحيد الذى سيهزم ترامب"

في أول لقاء تلفزيوني، لحاكم ولاية نيو جيرسي السابق، كريس كريستي، أمس الجمعة، ضمن حملته الانتخابية نحو البيت الأبيض، قال إنه الوحيد الذي يستطيع التغلب على الرئيس السابق دونالد ترامب، لأنه "الوحيد الذي يحاول التغلب عليه".

ويراهن "كريستي"، الذي وجدت استطلاعات الرأي أنه يحتل المركز الثالث في نيو هامبشاير، خلف الرئيس السابق ترامب والسفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، على أنه يستطيع تجاوز التوقعات في الانتخابات التمهيدية التي تجرى في 23 يناير المقبل، برسالته المناهضة لدونالد ترامب، وفقا لـ «القاهرة الإخبارية».

وبحسب موقع "أكسيوس"، يمكن أن يمنح العرض الجيد في نيو هامبشاير "كريستي" بعض الأمل في الوصول إلى هدفه المتمثل في الحصول على مبادرة فردية ضد ترامب.

فيما يقول الإعلان، إن هناك مرشح واحد فقط يحاول إيقاف ترامب، ويهاجم نيكي هايلي وحاكم فلوريدا رون ديسانتس، لأنهما يهاجمان بعضها بدلًا من ترامب.



ويختتم الإعلان الذي يحمل عنوان "واحد فقط"، بلقطات من مناظرة لكريستي وهو يصف ترامب بأنه "غير لائق".

وأثار الإعلان الأول من حملة كريستي، استياء منافسيه، وبحسب موقع أكسيوس، من المفترض أن يعرض الإعلان عبر القنوات التلفزيونية المحلية وقنوات الكابل والبث الرياضي المباشر.

ومن المقرر أن تستهدف الحملة أيضًا شبكة CNN وCNBC، بالإضافة إلى برنامج Morning Joe على قناة MSNBC، والذي غالبًا ما ينتقد مضيفوه ترامب.



وذكرت صحيفة نيويورك تايمز، أن لجنة العمل السياسي الكبرى المتحالفة مع نيكي هايلي، أنفقت أكثر من 3 ملايين دولار لمهاجمة "ديسانتس"، لكنها لم تنفق أي دولار لمهاجمة ترامب.

ويهاجم ديسانتي ترامب بشكل متزايد في الفترة الأخيرة، ولكن في الوقت نفسه أنفقت لجنة العمل السياسي الخاصة به 10 أضعاف ما أنفقه ترامب في مهاجمة هايلي.

ويرى بعض الجمهوريين الناشطين أنه لا يمكن لكريستي الفوز بترشيح الحزب الجمهوري، بالنظر إلى أن قاعدة الحزب تفضل ترامب، ورغم أنه يهاجم ترامب بسبب مزاجه وأفعاله خلال 6 يناير 2021، والمتعلق بالهجوم على مبنى الكابيتول، لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية 2020، أظهرت استطلاعات الرأي أن الناخبين كانت لديهم وجهة نظر سلبية تجاهه بشكل متزايد.

ومن المقرر أن يصطدم هايلي وكريستي في نيو هامبشاير، حيث يراهن كل منهما بشكل كبير على الولاية.