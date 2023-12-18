الإثنين 18 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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هنا موقع وزارة الصحة تسجيل بطاقة الخدمات المتكاملة 2024

بطاقة الخدمات المتكاملة
بطاقة الخدمات المتكاملة

ننشر لكم رابط موقع وزارة الصحة تسجيل بطاقة الخدمات المتكاملة 2024، حيث يبحث الكثير من أصحاب الاحتياجات الخاصة عبر محركات البحث المتواجدة حاليًا خاصةً «جوجل»، للحصول على بطاقات الخدمات المتكاملة بدون جهود في أسرع وقت ممكن.

موقع وزارة الصحة تسجيل بطاقة الخدمات المتكاملة 2024

وفي هذا الإطار، يستطيع أصحاب الاحتياجات الخاصة تسجيل في وزارة الصحة لبطاقة الخدمات المتكاملة، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولي: تسجيل الدخول علي وزارة الصحة عبر الرابط التالي:
https://rdis.moss.gov.eg/EDR/OnlineRegistration/OnlineRegistrationHome.
الخطوة الثانية: ادخال البيانات الشخصية، لا بد من ملء استمارة البيانات الأساسية.
الخطوة الثالثة: يظهر أمامك رقم الطلب الخاص بك، ويجب عليك الإحتفاظ بيه، وليس معنى التسجيل.
الخطوة الرابعة: الاستعلام عن الطلب من خلال أيقونة الاستعلام عن الطلبات بالبوابة الإلكترونية.
الخطوة الخامسة: عند  قبول الطلب، عليك حجز موعد من خلال أيقونه الحجز بالبوابة والتى سبق والإشارة اليها، ثم التوجه لمكتب التأهيل الذي قمت باختياره في الموعد المحدد، ومعك كل الأوراق والمرفقات ليتم تسجيل بيانات التقييم الوظائفي الخاص بك.

رابط عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة 2024

وفي هذا الصدد، يستطيع أصحاب الاحتياجات الخاصة الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي من خلال اتباع الخطوات كما يلي:

خطوة أولي "1": تسجيل الدخول على الموقع الخاص بالمجالس الطبية المتخصصة
خطوة ثانية "2": اختيار قسم أخبارنا، ثم اضغط على رمز الكشف الطبي لبطاقة طالبي فيسبوك والخدمات المتكاملة.
خطوة ثالثة "3": الضغط على رابط الموقع الإلكتروني لتعلم النتيجة الطبية للحصول على الخدمات المتكاملة للبطاقة.
خطوة رابعة "4": اختيار ثم الرقم القومي الخاص بطالب الخدمة.
خطوة خامسة "5": الضغط على كلمة «بحث».
خطوة سادسة "6": تظهر أمامك نتيجة الكشف الطبي عن الخدمات المتكاملة.

خطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة عبر وزارة التضامن الاجتماعي 2023

مستحقين الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة 2024

1- الإعاقات الذهنية.
2- الإعاقات البصرية.
3- الإعاقات السمعية.
4-الإعاقة.
5- الإعاقات المزدوجة.
6- الإعاقات الشديدة.

مميزات كارت الخدمات الأساسية لسيارات الهمم 2024

تفكر في بطاقة الخدمات المتكاملة لخلاصات الهمم للعديد من أجلها، ومنها:

1- وسائل النقل والمواصلات العامة الشائعة.
2- تأسست في جميع المؤسسات الحكومية بنسبة 5%.
3- المدارس المدمجة في المدارس.
4- الإعفاء من جميع الرسوم الجمركية المقررة على السيارات.
5- الإعفاء الجمركي على جميع الأجهزة التعويضية.
6- الحصول على سكن حكومي مناسب دون مقابل.
7- الكشف المجاني في جميع مستشفيات الدولة لكل حامل الكارت.
8- إمكانية الجمع بين المشاركين.

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