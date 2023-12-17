أماكن حملة هنوصلك لتيسير استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 2023 لإثبات الإعاقة

أماكن حملة هنوصلك لتيسير استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 2023 من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل، الدستور يستعرض من خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر.

حملة هنوصلك لتيسير استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

أطلقت وزارة التضامن الإجتماعى حملة "هانوصلك " لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة لذةى الإعاقة فى عدد من محافظات مصر تسهيلا لهم فى استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة.

أماكن حملة هنوصلك لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة

أوضحت وزارة التضامن، في بيان نشرته على الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

محافظة الغربية:

مكتب تأهيل بسيون قرية كتامة مركز بسيون مستشفى كتامة

محافظة الإسكندرية:

مكتب تأهيل وسط قرية الزهور حضانة أم إسلام أبيس الرابعة

محافظة قنا:

مكتب تأهيل الوقف قرية الحمودي جمعية تنمية المجتمع الوقف

محافظة أسوان:

مكتب تأهيل دارو الجعافرة جمعية تنمية المجتمع دراو

محافظة البحيرة:

مكتب تأهيل دمنهور سنطيس بالجمعية الشرعية بدمنهور

محافظة الجيزة:

مكتب تأهيل الجيزة صفط إمبابة، ومكتب تأهيل البدرشين مزعونة البدرشين

محافظة السويس:

مكتب تأهيل الجناين عرب المعمل جمعية الإمام الشافعي فيصل

خطوات الاستعلام عن موعد الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة

حددت وزارة الصحة خطوات الاستعلام عن موعد الكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي، والتي جاءت كالتالى

الدخول إلى موقع المجالس الطبية المتخصصة من خلال الضغط على هذا الرابط هنا.

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الضغط على رابط الكشف الطبى على طالبى بطاقة اثبات الاعاقة والخدمات المتكاملة، أو الضغط على هذا الرابط هنا.

اختر استعلام

ادخل الرقم القومي

اضغط بحث

يظهر موعد الكشف الطبي للحصول على كارت الخدمات المتكاملة.

مميزات الحصول على كارت الخدمات المتكاملة لذوى الإعاقة

إمكانية الجمع بين معاشين

تخفيضات على المواصلات العامة

التعيين بنسبة 5%؜ في التعين فى المؤسسات والشركات

الدمج في المدارس والجامعات

الإعفاء من الضرائب الجمركية على السيارات

الإعفاء من الضرائب

الحصول على سكن حكومي مناسب

الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية

الكشف المجاني في المستشفيات الحكومية

الإعفاء من المصروفات المدرسية