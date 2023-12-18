النائب حسن عمار عن فوز الرئيس: اليوم تجسدت إرادة الشعب وقراره لاستكمال مسيرة الاستقرار

اعتبر النائب حسن عمار، أن إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي، تأكيد على وحدة الشعب المصري واصطفافه كامل خلف قيادته، ليبعث للعالم أجمع بأن مصر باقية ومستمرة فى البناء والتنمية والنهوض بالدولة المصرية مهما كانت التحديات، لافتا أن المصريين فى حشودهم كان دلالة كبيرة على العزيمة والتحدي في من رفض من يحاول سلب آماله وتطلعاته بتهديد استقراره وتعطيل مسيرة الإنجازات.

وقال إن الشعب المصري اليوم قال كلمتها وأعلن قراره أمام العالم أجمع، باعتباره صاحب السيادة وحده دون غيره، وذلك بنسبة مشاركة هي الأكبر في تاريخ الانتخابات والتي بلغت 66.8%، مشيرا إلى أن خروج المصريين بكثافة للتصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 وخاصة في عملية الاقتراع في الداخل، جسد مشهدًا فارقًا، حمل الكثير من الدلالات التي يعيد الشعب المصري التأكيد عليها في كل مرة ترتفع بها حدة المخاطر سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، بما يعكس أن أي مخطط معادي ينهار دومًا أمام الإرادة المصرية الخالصة.

وأضاف أن الانتخابات الرئاسية 2024، أكدت للعالم أجمع اصطفاف الشعب المصري بكامل مكوناته خلف الدولة المصرية وقيادتها في مواجهة المخططات المعادية والمهددة لأمن مصر القومي، مشيرا إلى أن المشاركة التاريخية والكثيفة للشباب والمحافظات الحدودية، والتي تصدرت فيها أهالي شمال سيناء ومطروح صفوف الناخبين تعد خير مثال للوطنية والتوحد خلف دعم القرار المصري واختيار القائد الأحق للمرحلة القادمة، والأقدر على حماية وصون أمن مصر واستقرارها، معتبرا أنه بإعلان فوز الرئيس السيسي اليوم نستكمل خارطة الإنجازات وطريق الريادة بالمنطقة العربية والإقليمية وسط رؤى الرئيس الدائمة والمنادية للسلام.



وأشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات بذلت جهودا كبيرة ومضنية لإخراج الماراثون الرئاسي في أفضل صورة، تليق بمكانة الدولة المصرية أمام العالم، لافتا إلى أنها حرصت على توفير كافة وسائل الحيادية والوقوف على مسافة واحدة بين جميع المرشحين، علاوة على إتاحة كافة التسهيلات التي تتيح للناخبين حق ممارسة حقهم الدستوري في يسر وإنجاز لكل فئات الشعب المصري، مشددا أنها كفلت كافة الضمانات التي تحقق النزاهة والشفافية، لا سيما في ظل الإشراف القضائى الكامل لتقطع الطريق في ذلك على كل المشككين.