بالمزمار.. مواطنو بورسعيد يحتفلون بفوز السيسى فى الانتخابات

شارك الآلاف من أبناء محافظة بورسعيد، في مسيرة بالسيارات، عصر اليوم، احتفالًا بإعلان الهيئة فوز رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية 2024.

واحتفل أبناء بورسعيد على أنغام المزمار والطبل البلدي في مسيرة سيارات جابت شوارع بورسعيد ترفع أعلام مصر بمشاركة الآلاف من أبناء المحافظة، في ظل ترديد المحتفلين هتافات مؤيدة للرئيس السيسي والدولة المصرية.

الآلاف يحتفلون بشوارع بورسعيد بفوز السيسي في الانتخابات

ورفع المشاركون أعلام مصر وصور الرئيس السيسي، خلال مسيرتهم بالسيارات التي انطلقت من أمام مسجد السلام بشارع طرح البحر، في ظل ترديد عدد من الهتافات المؤيدة لـ السيسي والدولة المصرية.

وتفاعل المواطنون بالشوارع مع المسيرة والأغاني الوطنية التي جرى إذاعتها، متبادلين التهنئة بمناسبة فوز "السيسي" في الانتخابات الرئاسية، في ظل أجواء وطنية احتفالية بين المشاركين رفعوا فيها أعلام مصر مهللين بفرحتهم بفوز الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية ثالثة تحقق فيها المزيد من الإنجازات.

مواطنو بورسعيد يحتفلون بفوز السيسي في الانتخابات

مواطنو بورسعيد يحتفلون بفوز السيسي في الانتخابات

مواطنو بورسعيد يحتفلون بفوز السيسي في الانتخابات

مواطنو بورسعيد يحتفلون بفوز السيسي في الانتخابات

مواطنو بورسعيد يحتفلون بفوز السيسي في الانتخابات

مواطنو بورسعيد يحتفلون بفوز السيسي في الانتخابات

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