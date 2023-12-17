الإثنين 18 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بعثة الأهلى تشكر الأشقاء فى المملكة على الحفاوة والمساندة

الأهلي
الأهلي

عبرت بعثة نادي الأهلي المشاركة في كأس العالم للأندية، التي تجري فاعلياتها بالمملكة العربية السعودية عن خالص شكرها للأشقاء بالمملكة، لما لاقته من حفاوة في الاستقبال وكرم الضيافة ودعم لا محدود لفريق الأهلي الذي يلعب في بلده الثاني، والتي أسعدت كل العرب بالتنظيم الرائع لمونديال الأندية.

وأشادت البعثة بالأجواء الطيبة وروح الأخوة التي جرت فيها المباراة الأولى بين نادي الأهلي وشقيقه اتحاد جدة، وكذلك التناغم الذي تواجد في ملعب المباراة بين جماهير ولاعبي الفريقين والأجهزة الفنية والإدارية، بما يعكس العلاقات التاريخية التي تربط بين الشعبين المصري والسعودي.

وأكدت البعثة ثقتها الكاملة بأن الجماهير السعودية الشقيقة سوف تساند فريق الأهلي يدًا بيد مع الجماهير المصرية التي استحقت شكر وتحية بعثة الأهلي على حضورها المكثف ومساندتها الدائمة، والتزامها الثابت بالروح الرياضية وبكل ما يتفق مع شروط السلامة ولوائح الاتحادات القارية، والتركيز الكامل على دعم ومؤازرة فريقها لتحقيق الهدف المنشود.

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عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي  الأهلي، محاضرة نظرية للاعبي الأهلي، قبل انطلاق المران الجماعي الذي يقام مساء اليوم الأحد على ملعب التدريب ٣ بمدينة الملك عبدالله الرياضية، استعدادًا لمباراة فلومينينسي البرازيلي، في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2023، المقامة حاليًّا بالمملكة العربية السعودية.

وحرص كولر على الحديث مع لاعبي الأهلي على الخطة التي ينوي الاعتماد عليها في مواجهة فلومينينسي البرازيلي، غدًا الإثنين، وكذلك أسلوب اللعب الذي سيعتمد عليه في تلك المواجهة المهمة والصعبة بمونديال الأندية.

ويختتم الأهلي استعداداته مساء اليوم، لمواجهة فلومينينسي البرازيلي، التي تقام في الثامنة مساء غد الإثنين على استاد الجوهرة المشعة بمدينة جدة.

 

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