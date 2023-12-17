مروان عطية: جاهزون لمباراة فلومينينسى وهدفنا تحقيق الفوز

قال مروان عطية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، إن مواجهة فلومينينسي البرازيلي مساء غدٍ على ملعب ‏الجوهرة المشعة في ‏نصف نهائي كأس العالم للأندية فرصة لكتابة تاريخ جديد، من خلال التأهل إلى نهائي البطولة، مشددًا على أن ‏الأهلي يواصل تحضيره القوي للمباراة.‏

وأضاف عطية: دائمًا الأهلي يظهر في الأوقات الصعبة، قدمنا مباراة كبيرة أمام اتحاد جدة ‏وأسعدنا جماهيرنا بعد حسم التأهل إلى نصف نهائي مونديال الأندية، وأمامنا فرصة للتاريخ غدًا ‏لن نفرط فيها.‏

وواصل لاعب الأهلي حديثه: واجهنا فريقًا مميزًا في ربع النهائي وهو اتحاد جدة، وغدًا نلعب ‏أمام فلومينينسي، الذي يمثل الكرة البرازيلية المعروفة لدى الجميع والتي تتميز بالمهارة.‏

وأشار عطية إلى أن الأهلي درس فلومينينسي، ونفس الأمر ينطبق على المنافس الذي استعد ‏للأهلي وقام بدراسة الفريق قبل مواجهة الغد، وأنه يأمل أن يكون التوفيق حليف الأهلي.‏

وأكد مروان عطية أن لاعبي الأهلي على قلب رجل واحد وهناك تكاتف بين الجميع، وأن هناك ‏هدفًا واحدًا يسعى الأهلي إلى تحقيقه، هو الفوز ومواصلة مشوار الفريق وطموحاته في البطولة ‏لإسعاد جماهيره.‏

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مدرب فلومينينسى: اللعب فى مونديال الأندية كان حلمًا

أكد فيرناندو دينيز، المدير الفني لفلومينينسي البرازيلي، اللعب في كأس العالم للأندية كان طموحًا له منذ وصوله إلى منصب المدير الفني للفريق، مؤكدًا عزمه الوصول إلى المباراة النهائية للبطولة.

وسيواجه فلومينينسي البرازيلي، نظيره الأهلي، يوم غدٍ الإثنين، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب "الجوهرة المشعة" بجدة، في إطار الدور قبل النهائي لكأس العالم للأندية 2023.

وقال "دينيز"، في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم: " اللعب في كأس العالم للأندية كان أمرًا يوميًا بالنسبة لنا، منذ وصولي إلى فلومينينسي. لقد كان حلمًا راودنا. وما حدث لم يكن شيئًا من قبيل الصدفة، لقد كان يتطلب الكثير من العمل.

أضاف: "سنبذل قصارى جهدنا في نصف النهائي، من أجل الحصول على مقعد في المباراة الثانية".

واعترف المدرب أيضًا بأن الفريق منهك بسبب الأجندة المحلية البرازيلية الواسعة، مشيرًا إلى أنه قام بإعداد الفريق في المرحلة الأخيرة من الدوري البرازيلي منذ فوزه بكأس ليبرتادوريس.

وقال دينيز: "لا أعرف مدى أهمية هذا الأمر. إذا فزت، ستقول إن الأمر لا يهم، وإذا خسرت، ستقول إن الأمر مهم، تلك هي الإجابات السهلة التي ينتهي بك الأمر إلى تقديمها بعد النتيجة. ما يمكنني قوله عن فلومينينسي هو أننا وصلنا في ظروف جيدة. هذا كل شيء. حلم كبير للغاية. التعب الذي نشعر به في نهاية المطاف بسبب إرهاق الموسم بأكمله تم قمعه بسبب الرغبة الهائلة في تحقيق إنجاز كبير في مونديال الأندية.

ورغم بعده عن البرازيل، يعتقد المدرب أن الجماهير قادرة على إحداث الفارق، خلال منافسات البطولة، كما حدث خلال كوبا ليبرتادوريس.